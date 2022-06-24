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Bartın’da sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Bartın’da gece yarısı itibariyle etkili olan sağanak yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken yollar göle döndü.

Çevre 24.06.2022, 12:38 24.06.2022, 13:06
Bartın’da sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodla uyardığı illerden biri olan Bartın’da sağanak yağmur etkili oldu. Yağış sürücülerin trafikte ilerlemesini zorlaştırırken Zonguldak-Bartın Karayolu Çatmaca mevkii su birikintileri yolun büyük bir kısmını kapattı. Öte yandan bebeği ile yolun karşısına geçmeye çalışan bir anneye çevredeki vatandaşlar suyun içine girerek yardımcı oldu.

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