Bartın’da sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodla uyardığı illerden biri olan Bartın’da sağanak yağmur etkili oldu. Yağış sürücülerin trafikte ilerlemesini zorlaştırırken Zonguldak-Bartın Karayolu Çatmaca mevkii su birikintileri yolun büyük bir kısmını kapattı. Öte yandan bebeği ile yolun karşısına geçmeye çalışan bir anneye çevredeki vatandaşlar suyun içine girerek yardımcı oldu.