Son Dakika
Bartın’da sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Bartın’da gece yarısı itibariyle etkili olan sağanak yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken yollar göle döndü.
Çevre 24.06.2022, 12:38 24.06.2022, 13:06
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodla uyardığı illerden biri olan Bartın’da sağanak yağmur etkili oldu. Yağış sürücülerin trafikte ilerlemesini zorlaştırırken Zonguldak-Bartın Karayolu Çatmaca mevkii su birikintileri yolun büyük bir kısmını kapattı. Öte yandan bebeği ile yolun karşısına geçmeye çalışan bir anneye çevredeki vatandaşlar suyun içine girerek yardımcı oldu.