Bartın’da modern bir tarım köyü doğuyor

Bartın’ın Kozcağız ilçesinde Kozcağız Barajının su tutmasıyla birlikte evleri sular altında kalacak bölge sakinleri için 102 adet Tarımköy Konutu inşa ediliyor. Her biri 117 m2’lik 3+1 müstakil dairelerden oluşan konutlarla beraber bölgeye bir adet iş merkezi inşa edilecek. Konutlar 2023 yılının ilk çeyreğinde hak sahiplerine teslim edilecek.

Bartın’ın sel ve taşkınlardan korunması için inşasına başlanan 54 metre yüksekliğe sahip Kozcağız Barajı hizmete alındığında 46 milyon m3 su tutacak. Kozcağız beldesi ve Bartın kent merkezini sel afetlerinden koruyacak baraj aynı zamanda 24 bin 600 m2 dekar tarım arazinin sulanmasına da hizmet edecek.

Barajın su tutması ile beraber evleri ve arazileri sular altında kalacak olan Şarköy’e bağlı Kapıcıoğlu ve Boğaz Mahallesinde yaşayan köy halkı için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca 165 bin m2’lik alanda 102 adet Tarımköy Konutunun inşasına başlandı.

Gürgenlik mevkiinde her biri 500 m2 arsa üzerine tek katlı müstakil olarak inşa edilen Tarımköy Konutları 117 m2 oturum alanına ve 380 m2 bahçeye sahip 3+1 dairelerden oluşacak. Proje ile birlikte bölgeye bir adet iş merkezi inşa edilecek.

İnşa çalışmaları ve modern çevre düzenlemelerinin de tamamlanmasıyla Tarımköy Konutları 2021 yılının ilk çeyreğinde hak sahiplerine teslim edilecek. Proje tamamlandığında konutlarına yerleşecek bölge sahipleri; ormancılık başta olmak üzere tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdürmeye devam edebilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç bölgede devam eden çalışmaları yerinde incelerken yaptığı açıklamada, “Bartın’ımızı selden koruyacak, sel tehlikesini ortadan kaldıracak olan Kozcağız Barajı inşa ediliyor. Kozcağız Barajının kamulaştırma sahasında bulunan köylerimiz vardı. Şarköy Boğaz Mahallesi ve Kapıcıoğlu mahallesi. Bu köylerimizin kamulaştırması yapılmıştı ancak köylülerimiz tarlalarına ve meralarına uzak bir yere taşınmayı kabul etmediklerinden dolayı onlara yer tahsisi gerçekleştirmiştik. Ve bu 165 bin m2’lik alanda TOKİ vasıtasıyla Tarımköy Konutları inşaatına başladık.” Dedi.

Modern bir tarım köyü doğuyor

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç açıklamasının devamında Tarımköy Konutlarının 3 ay gibi bir süre içinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini de ifade ederek, “Şu anda TOKİ 102 tarım konutunun içerisinde ticaret merkeziyle birlikte inşasını tamamlamak üzere. Her bir konutun 500 m2’lik alanı var. Brüt alanı 117 m2. Köylülerimiz kendi köylerinden uzaklaşmadan burada iskan edilmiş olacaklar. Ve TOKİ vasıtasıyla ev sahibi olmuş olacaklar. Barajın su tutmaya başlamasıyla hem Kozcağız beldemiz hem Bartın şehir merkezimiz taşkından korunmuş olacak. Baraj sahası içinde kalan köylülerimizde mağdur edilmeden burada modern bir tarım köyü doğuyor. Bu köyde ikamet etmiş, iskan edilmiş olacaklar. Şimdiden köylülerimize hayırlı uğurlu olsun. Burada emeği geçen bütün çalışanlara teşekkür ediyoruz. TOKİ Başkanımıza, Çevre Şehircilik Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza Kozcağız’ımıza, Şarköy’ümüze gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyoruz. Şu anda inşaatlar henüz tamamlanmadı yüzde 80 civarında. Yaklaşık 2-3 ay içinde tamamlanacak ve köylülerimiz kendi kamulaştırılan evlerinden buraya nakledilerek burada daha modern, daha iyi imkanlarda yaşamış olacaklar.” Şeklinde konuştu.

Çok büyük bir yatırım oldu

Şarköy Muhtarı Recai Akduman ise köy halkı olarak büyük mutluluk içinde olduklarını söyleyerek, “Bizlere bu hizmeti sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Yılmaz Tunç Vekilimize, tüm emeği geçenlere, başkanlarımıza Allah bin kat razı olsun. Herkesin emeğine sağlık. Gerçekten çok büyük bir yatırım oldu. Ben ne diyeyim, çok mutluyuz köylü olarak. Herkes elinden geleni zaten şu ana kadar yaptı. Allah herkesten razı olsun.” Dedi.