Bartın’da kar yağışı nedeniyle 210 köy yolu kapandı

Bartın’da iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 210 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 30 santimetreyi aşarken, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu.

Bartın’da yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İki gündür aralıklarla yağan karla birlikte kent merkezindeki kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. Belediye ve Karayolları ekiplerince kapanan yolların açılması için çalışmalar sürdürülürken, Bartın’dan Kastamonu, Zonguldak ve Karabük yönlerine gidecek olan zincirsiz tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.

210 köy yolu ulaşıma kapalı

Bartın genelinde 210 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenilirken, yüksek rakımlı bölgelerde kapanan yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle kapanan iş yerinin önünü kürekle açan vatandaşlar, "Kesinlikle çok büyük bir sürpriz oldu. Sabah kalktığımda baktım her yer bembeyazdı. Dedim her halde gelip geçer ama saat ilerledikçe gördük ki her taraf muhteşem bir beyazlığa büründü. Bu seneye kadar Bartın’ı hiç böyle görmedim ben. Ne diyelim inşallah bereketi ile gelir, bereketi ile yağar” dedi.