Bartın’da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Bartın’da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı ile birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde ise kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu. 180 köy yolunun kapalı olduğu kentte yol açma çalışmaları devam ediyor.

Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı kıyı kesimlerde de etkili olmaya başladı. Bartın’da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı ile birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar karla kaplanan çatılarda temizlik çalışması başlattı. Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu.

Bartın genelinde 180 köy yolunun kapalı olduğu bildirilirken İl Özel İdaresi ekiplerince yol açma çalışmaları devam ediyor.

Ulus ilçesinde eğitim-öğretime ara verildi.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Bartın’ın Ulus ilçesinde 19.01.2021 tarihinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu.