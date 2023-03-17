Bartın’da çiftçilere budama eğitimi, doğru verim alma yöntemleri anlatıldı

Bartın Tarım İl Müdürlüğü uygulama sahasında çiftçilere budama eğitimi doğru verim alma yöntemleri bilgilendirildi.

Milli ekonomiye katkıyı arttırma verim almayı yükseltme çabalarında Tarım İl Müdürlüğü uygulama bahçesinde, çok sayıda çiftçinin katılımlarıyla yerinde eğitimler verildi. Ziraat mühendisi Mutlu Keleş’in kadın çiftçilerin de katıldığı bahçe etkinliğinde elma ve ceviz budama eğitimleri yerinde uygulamalı gösterildi.

Uygulamalı eğitime katılan çiftçilere seslenen Bartın İl Tarım Müdürü Yasin Önder şunları dile getirdi:

"Çiftçilerimizin katılımından çok memnun kaldık. Çünkü işi doğru yapmak gerekir bunu da her zaman söylüyorum. Bu sektörü yönetebilmek için bizlerin sizlere ,sizlerin de bizlere ihtiyacı var. Biz beraber bu işleri doğru yürütebiliriz. Böyle bir katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum, ayağınıza sağlık. Biz Tarım Müdürlüğü olarak şöyle bakıyoruz, Şuna evrildik. Fındık ana ürünümüz fındık ürünü eğitimlerin de sizlere geliyoruz. Bahçenizle ailelerimize beraber komple hepinize bir eğitim vermeliyiz. Niye bizde erkek kadar kırsalımızda, kadının tarımdaki yeri çok önemlidir. Kadının da ev halkının da bilmesi çok önem arz eder. Teorik anlamda eğitim veririz anlatırız. Bunun çok faydası olmayabilir kendi şartlarınız sizin bahçenizde beyefendinin bahçesinde farklılık gösterir. Köylerinize geliyoruz kendi yerlerinizde bilakis 1-2 Ocak da olsa 10 ocak da olsa uygulama yerinde eğitim vermeğe gayret ediyorum. Bu konuda kızıyorlar bize projeler yapıyor tohum getirmiyorsunuz, Tohum yataklarını görmeden size emanet etmiyoruz. Niye vermiyorsunuz tohumu? diyor. Biz düzgün tohum yatağı hazırlamak aynı elma budaması gibi Nasıl doğru budama verimi artırır. Bir tohum yatağını düzgün hazırlamakla yüzde 20-30 oranında verimini etkileyen faktördür."