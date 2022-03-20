Bartın’da bin 60 rakımlı köyde kar kalınlığı 160 santimetreye ulaştı

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı bin 60 metre rakımlı Elmacık köyünde kar kalınlığı 160 santimetreye ulaştı.

Ulus İlçesi Kirazcık köyü Dere Mahallesi’nde ise 1 metre yüksekliğine ulaşan kar nedeniyle kar yığınları altında kalan araç için il özel idare ekiplerinden acil yardım istendi. İstanbul’a gidecek olan annesinin köyde mahsur kaldığını anlatan İsa Altun, Özel İdare ekiplerinin yardımıyla annesini şehirlerarası yolcu terminaline ulaştırmayı başardı. Yaşadıklarını anlatan İsa Altun, "Annemle birlikte köyde yaşıyoruz. Kar kalınlığı nedeniyle yollarımız kapandı. Annemin acil İstanbul’a gitmesi gerektiğinden dolayı otogara gitmem gerekti. Aracımla çıkabileceğimi düşündüm. Zincir taktım fakat kara saplandım. Sağoslun 112 acil çağrı merkezine ulaştık. AFAD ekiplerimiz bize ulaştılar. Özel idare ekiplerine teşekkür ediyoruz. Şu anda çalışıyorlar" diye konuştu.

Elmacık köyünde ise kar kalınlığı 160 santimetreye ulaşırken ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor. Öte yandan kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.