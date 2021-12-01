Bartın’a sezonun ilk karı düştü

Bartın’ın da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası 1030 rakımlı Soğucaksu geçidinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Bartın’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Ulus ilçesine bağlı Soğucaksu, Balıcak, Şirinler, Elmacık ve Isırganlı köylerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Bartın’ın yüksek kesimlerinin de beyaz örtüye bürünürken, araçlarıyla yüksek kesimlere çıkan vatandaşlar fotoğraf çekip, kartopu oynadı.