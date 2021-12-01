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Bakan Bilgin: (Asgari ücret görüşmeleri) "İnanıyorum buradan çıkacak karar Türkiye’nin büyümesini daha da ileriye taşıyacaktır. Toplumda bir adalet duygusunu, sosyal dayanışmayı da güçlendirecektir."
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Şura sonrasında Meclis’e sunulacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum."
Bartın’a sezonun ilk karı düştü
Bartın’ın da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası 1030 rakımlı Soğucaksu geçidinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.
Çevre 01.12.2021, 14:11
Bartın’ın da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası 1030 rakımlı Soğucaksu geçidinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.
Bartın’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Ulus ilçesine bağlı Soğucaksu, Balıcak, Şirinler, Elmacık ve Isırganlı köylerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Bartın’ın yüksek kesimlerinin de beyaz örtüye bürünürken, araçlarıyla yüksek kesimlere çıkan vatandaşlar fotoğraf çekip, kartopu oynadı.