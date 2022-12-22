Bartın Kirazlıköprü Barajı sulamasında çalışmalar hızla devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

DSİ’den yapılan açıklamaya göre, Bartın ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamakta.

29 Kasım 2017 yılında tamamlanarak işletmeye açılan Kirazlıköprü Barajı bugüne kadar Bartın iline gelmesi muhtemel taşkınları ötelemiş, 26 Haziran 2022 tarihinde yaşanan sel afetinde ise daha büyük bir sel afetinden korudu. 20 Ocak

2022 tarihinde işletmeye alınan Kirazlıköprü HES ile bugüne kadar 48.250.000 KWh enerji üretilirken, yıllık ortalama 9.000 konutun elektrik ihtiyacını karşıladı ve Milli ekonomiye yıllık ortalama 83.000.000 TL katkı sağlandı.

22.02.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılan Kirazlıköprü Barajı Sulaması Bartın İlinde 30.620 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak.

Bartın Kirazlıköprü Sulaması inşaatında çalışmalar hızla devam etmektedir.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Bartın ilinde bulunan 30.620 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacaktır. Bölgede yapılacak sulu tarım ile 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 14 Milyon 159 Bin 533 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Projenin tamamlanması ile birlikte bölgede ürün çeşitliliği artacak ve tarıma dayalı sanayi gelişerek bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacak.

Bartın Kirazlıköprü Barajı Sulaması işi kapsamında, toplam 11.387 metre ana boru hattı ve toplam 136.474 metre yedek boru hattı yapılacak. Ana boru hattında 11.374 metre CTP borunun ihzaratı yapılmış olup 3.000 metre Ctp boru döşenmesi tamamlanmıştır. Kalan boruların döşenip sanat yapılarının tamamlanması ile birlikte işin 2025 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmakta.