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Bartın-Karabük karayolu yeniden ulaşıma açıldı

Bartın’de etkili olan sağanak yağışın ardından sel sularının yıktığı Bahçecik ve Kavlakdibi köprüleri onarılarak yeniden ulaşıma açıldı.

Çevre 13.08.2021, 14:59
Bartın-Karabük karayolu yeniden ulaşıma açıldı

Bartın’de etkili olan sağanak yağışın ardından sel sularının yıktığı Bahçecik ve Kavlakdibi köprüleri onarılarak yeniden ulaşıma açıldı.

Kentin doğusunda dört gün önce etkili olan ve sele sebep olan sağanak yağışlarla birlikte Bahçecik ve Kavlakdibi köprüleri yıkıldı. Sel sularının yıktığı köprüleri onarmak için bölgeye ekipler sevk edildi. Çok sayıda iş makinesi bölgede çalışarak köprünün yıkıldığı bölgeyi ulaşıma açabilmek için gece gündüz çalıştı.

Köprünün yıkıldığı bölgeye menfezler getirilerek yol onarıldı. Yolun trafiğe açılmasının ardından araçlar yolu kullanmaya başladı.
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