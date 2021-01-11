Bartın Irmağı’nda tatlı su kefallerinin görüntüsü ilgi çekti

Bartın Irmağı’nın kıyılarında yoğunluk oluşturan tatlı su kefallerinin görüntüsü ilgi çekti.

Bartın Irmağı’nın kent merkezinden geçen kolunda çoğunluğu yavru olan tatlı su kefallerinin oluşturduğu yoğunluk bölgedeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Asma mevkiindeki köprüden geçen vatandaşlar ırmak kıyısında balık sürülerinin hareketlerini köprü ve çevresinden takip etti.

Bazı vatandaşlar ilk kez karşılaştıkları durumu cep telefonları ile kameraya aldı.