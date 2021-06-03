banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandılar mı?
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandılar mı?
İzmir Büyükşehir itfaiye merkezinde skandal görüntüler
İzmir Büyükşehir itfaiye merkezinde skandal görüntüler
Çamlıca Kulesi'ndeki fiyatlar cep yakıyor!
Çamlıca Kulesi'ndeki fiyatlar cep yakıyor!
Sağlık çalışanları hatırlatma dozu istiyor
Sağlık çalışanları hatırlatma dozu istiyor

Bartın Irmağı’nda dikkat çeken köpükler oluştu

Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı’nda beyaz köpükler oluştu.

Çevre 03.06.2021, 13:12
Bartın Irmağı’nda dikkat çeken köpükler oluştu

Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı’nda beyaz köpükler oluştu.

Bartın’da kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı’nın Orduyeri Mahallesi mevkiindeki Çağlayan mevkiinde beyaz köpükler oluştu. Sabah saatlerinde görülmeye başlayan köpükler ırmağın geniş bir kısmını kapladı. Irmağın üzerindeki yoğun kirliliği gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak köpürmenin nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.
Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu