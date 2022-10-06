Bartın Irmağı tarak gemisi ile temizleniyor

Bartın Irmağı’nın tabanının temizlenerek debisinin artırılması amacıyla tarak gemisi ile yaklaşık 2,5 kilometrelik alanda yürütülecek çalışmalar başladı.

28 Haziran 2022 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar sonrası Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı’nın farklı noktalarında taşkınlar meydana geldi. Taşkınlar sonucu yaşanan sel afeti nedeniyle kentte birçok işyeri, depo ile bazı binaların bodrum katları sular altında kaldı.

Irmak yatağının temizlenerek yeniden sel tehlikesi oluşturabilecek kuvvetli yağışlar sonrasında ırmak suyunun denize daha hızlı dökülebilmesini sağlamak ve böylece kent merkezindeki sel riskini önlemek amacıyla Bartın Irmağı’nın debisinin artırılması için çalışma başlatıldı.

Samsun’dan demir alarak Karadeniz üzerinden Bartın Irmağına ulaşan tarak gemisi Kazar IV ile Dökü VI gemileri tarafından Bartın Irmağı’nın boğaz mevkiinde ırmak tabanını kaplayan balçıklar temizleniyor.

Kazı ve yükleyici işlemi yapan Kazar IV gemisinde 3, ırmak tabanından çıkarılan balçığın depolandığı Dökü VI gemisinde 3 olmak üzere toplam 6 mürettebatla sürdürülen çalışmaların 2.5 kilometrelik alanda yaklaşık 6 ay sürmesi bekleniyor.