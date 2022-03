Barajların kuruduğu Çorum’da yüzleri güldüren gelişme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre geçtiğimiz yıl kuraklığın vurduğu Çorum’da, kar yağışı ile birlikte barajlardaki doluluk oranları yükselmeye başladı.

Geçen sene Türkiye’nin en az yağış alan ili olan kentte, içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlar kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelmiş, kentte 10 günlük su kalmıştı. İçme suyunda tehlike çanlarının çalması üzerine Çorum Belediyesi, Koçhisar İsale Hattı Projesi’ne hız vererek devreye almıştı. 200 milyon TL’ye mal olan proje kapsamında Alaca ilçesindeki Koçhisar Barajı’ndan kent merkezindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kurulu bulunan Su Arıtma Tesisi arasına 53 kilometre boru hattı döşenerek su getirilmişti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kentteki barajlarda incelemelerde bulundu. Çomar ve Yenihayat barajlarında inceleme yapan Başkan Aşgın, barajlardaki su rezervleri hakkında açıklamada bulundu. Geçtiğimiz yıllarda özellikle son yaz döneminin çok kurak geçtiğini, içme suyu ihtiyacının karşılandığı yeraltı kuyularının bile kuruma noktasına geldiğine dikkat çeken Başkan Aşgın, “Birçok barajımızda suyumuz kalmadı. Hemşehrilerimiz hatırlayacaktır, Çomar barajında Ocak ayında 100 bin ton suyumuz kalmıştı. Çomar barajı adeta kurumuştu. Hatap ve Yenihayat barajlarından su alamaz hale gelmiştik. Ölü hacimdeki suları da alabilmek için yüzen platformlar oluşturarak su almak zorunda kaldık. 120 milyon metreküp hacmi olan Koçhisar barajında da 18 milyon metreküp civarında su kalmıştı. Bu da şunu gösteriyor, barajlarımız su konusunda çok yetersiz. Kuraklık var. Yer altı kaynaklarımızda çok büyük sıkıntımız var. Hatta Elmalı ve Kavacık kuyularımız da kurumuş ve su alamıyorduk. Böyle bir atmosferden sonra Koçhisar’ın bağlanması sorunumuzu bir nebze çözmüştü. Ama asıl sorun rahmetin yağması, o bereketli topraklara Allah’ın rahmetinin ulaşmasıydı. Ama son 30 yılın en güzel kışlarından birini yaşadık ve yaşıyoruz. Çok ciddi bir kar yağışı ardından da Çomar Barajına Kuruçay’dan gelen derelerimiz adeta coştu. Şu anda da karların erimesiyle beraber tüm derelerimiz, kanallarımız coştu. Sadece buraya saniyede 100 litrelik su gelişi var. Çomar Barajımız şu anda 1 milyon 700 bin metreküp hacme ulaşmış durumda. Bu doluluk oranı şu anda yüzde 20’lerde olabilir, daha çok yol kat etmesi gerekiyor. Barajımızın dolması için de epey bir zamana ihtiyacımız var. Ama rabbimize hamt ediyoruz, geçen yıllarda göremediğimiz kuru olan bu kanaletlerden saniyede 100 litre su geliyor ve barajlarımız hızla doluyor" dedi.

Aynı durumun Koçhisar, Yenihayat ve Hatap barajlarında da mevcut olduğunu anlatan Başkan Aşgın, “Koçhisar’daki 18 milyon metreküp su rezervimiz şu anda 35 milyon metreküpe yaklaşmış ve doluluk oranı yüzde 25’e ulaşmış durumda. Bu kapasitenin çok altında belki ama suyun bu şekilde gelmesi devam ettikçe Koçhisar Barajı da inşallah dolmuş olacak. Özellikle Hatap Barajı tamamen kurumuştu. Alaca’ya giden hemşehrilerimiz mutlaka görmüştür, içler acısı bir durum vardı. Baraj adeta ortadan yok olmuştu. Ama şu an itibariyle 1 ay içerisinde 2 milyon metreküp su rezervi oluştu. Bu da önümüzdeki süreç için bize umut veren bir durum. Yenihayat Barajı’nda da yüzen platformlar oluşturarak ölü hacimli sulara pompayı taşıyarak oradan su almıştık. Son 2 ay içerisinde orada da 3,5 milyon metreküplük bir su rezervi oluştu” ifadelerini kullandı.

“Barajlarımızdaki doluluk oranı yüzde 25 seviyesine ulaştı”

Çorum’da içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlarda şu an doluluk oranı yüzde 25 seviyelerinde olduğunu açıklayan Aşgın, “Koçhisar’ı dışarıda tutup yakın olarak kullandığımız 3 barajımızı düşündüğümüz zaman da doluluk oranımız yüzde 17 civarında. Bu rakam daha öncesinde yüzde sıfır civarlarında olduğu için yüzde 17 rakamı bile bizi şu an için mutlu etmeye yetiyor. İnşallah bu şekilde biz Haziran ortalarına kadar bu derelerden, kanal ve kanaletlerden gelen suyun devam edeceğini ve Haziran ortalarına kadar da barajlarımızdaki doluluk oranlarının daha da artacağını düşünüyoruz. Sevindirici bir durum da biz büyük oranda yer altı kaynaklarından yazın besledik isale hatlarımızı. Çünkü malumunuz bütün barajlarımız sıkıntı yaşıyordu, su kalmamıştı. Bunun yanı sıra Elmalı ve Kavacık kuyularımız bizim çok aktif kuyularımız olmasına rağmen dinamik su seviyeleri çok düştüğü için biz bu yaz oradan su alamamıştık. Ama şu an 6 bin 500 metreküp civarında günlük suyu oralardan da alabiliyoruz. Dolayısıyla sadece barajlarımızda değil bereket, aynı zamanda da yer altı kaynaklarımızda da önemli bir seviye yükselişi var. İnşallah bu yaz mevsiminin daha rahat geçeceğini düşünüyoruz. Barajlarımız şu an yüzde 100 dolu değil, Koçhisar’la birlikte yüzde 25, Koçhisar olmadan yüzde 17’lik bir doluluk var, bu çok büyük bir seviye değil. Bütün barajlarımızda 40 milyon metreküp gibi toplam bir suyumuz oluştu. Koçhisar’ı hariç tuttuğumuz zaman 7-8 milyon metreküp gibi bir suyumuz var. Yıllık ortalama 20 milyon metreküp su kullandığımız düşünüldüğü zaman bu barajlarımızın mutlaka seviyesinin artması gerektiği ortada” şeklinde konuştu.

“İsraftan kaçınalım”

Barajlardaki su seviyesi artmasına rağmen israftan kaçınılması için çağrıda bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şunları kaydetti:

“Her zaman bu şekilde bol yağışlar olmayabilir, su rezervlerimizin barajlarda tehdit oluşturmayacak seviyede doluluk oranlarının yüksek düzeylerde tutulması şehrimizin ve hemşehrilerimizin su temini bakımından çok kıymetli. Diğer taraftan da elektrik sarfiyatı çok önemli. Biz Pınarbaşı’ndan, Koçhisar’dan, Hatap ve Yenihayat’tan da şehrimize su taşıyoruz. Gerek kuyulardan gerek barajlardan getirdiğimiz sular ciddi bir elektrik sarfiyatı anlamına geliyor. Elektrik maliyetlerini de göz önünde bulundurduğumuz zaman şu anki bizim su ücretlerimiz elektrik ve diğer maliyetlerle beraber neredeyse 1/3 oranında demek oluyor. Bu anlamda da özellikle hemşehrilerimiz tarımsal alanlarda, bağ bahçe sulamalarında şehir şebeke suyunu kullanmamalı. Çünkü bu sular içme suyu olarak büyük maliyetlerle barajlarımıza geliyor, kuyulardan şehrimize büyük maliyetlerle ulaşıyor. Bu anlamda mutlaka israf edilmeden ve bağ-bahçe, tarlada kullanılmadan içme suyu olarak kullanma suretiyle çok verimli bir şekilde israf etmeden kullanmamız çok kıymetli. Su hayattır, suyun olmadığı yerde de hiçbir şey olmaz. Bu anlamda Koçhisar isale hattını şehrimize bağlanmış olması ve bunun 1 yılda başarılmış olması nedeniyle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzerek emeği geçen tüm milletvekillerimize, valimize, il başkanımıza, merkez ilçe başkanımıza bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir yıl gibi kısa bir sürede 53 kilometreden zaten isale hattı bağlanmış ve su problemi büyük oranda şehrimizde çözülmüştü. Şimdi de Rabbim gökten rahmetini yağdırdı ve o rahmet inşallah bereket olarak barajlarımıza doluyor, hemşehrilerimizle bu mutluluğu paylaşıyoruz.”