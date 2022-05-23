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Barajlardaki korkutan kuraklığın yerini masmavi sular aldı

Osmaniye’de geçen yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığından nasibini alan Aslantaş ve Mehmetli barajlarındaki korkutan kuraklık manzarası kış boyunca etkili olan yağışlar nedeniyle yerini masmavi sulara bıraktı. 2021 Ağustos ayında doluluk oranları yüzde 50 seviyelerinde olan Aslantaş ve Mehmetli barajlarında 2022 Nisan ayı itibariyle doluluk oranları yüzde 80’lere ulaştı.

Çevre 23.05.2022, 09:48
Barajlardaki korkutan kuraklığın yerini masmavi sular aldı

Osmaniye’de geçen yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığından nasibini alan Aslantaş ve Mehmetli barajlarındaki korkutan kuraklık manzarası kış boyunca etkili olan yağışlar nedeniyle yerini masmavi sulara bıraktı. 2021 Ağustos ayında doluluk oranları yüzde 50 seviyelerinde olan Aslantaş ve Mehmetli barajlarında 2022 Nisan ayı itibariyle doluluk oranları yüzde 80’lere ulaştı.

Çukurova’da önemli tarım arazilerine sahip olan Osmaniye’de 2021 yazında baş gösteren kuraklık tarımsal sulamada önemli bir kaynak olan Aslantaş ve Mehmetli barajlarında korkutan kuraklığa neden olmuştu. Suların çekilmesiyle topraklarda oluşan çatlamalar kuraklığın boyutunu gözler önüne sererken 2022 yılı kış aylarında etkili olan yoğun kar ve yağmur yağışları barajlardaki doluluk oranlarını arttırdı. Aslantaş Barajı’nda 2021 yılı Ağustos ayında doluluk oranı yüzde 50 seviyelerinden 2022 yılı Nisan ayında yüzde 75 seviyelerine çıkarken, Mehmetli Barajı’ndaki doluluk oranı da yüzde 30 seviyelerinden yüzde 80 seviyelerine çıktı.

Bölgede etkili olan yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının artacağını öngördüklerini ifade eden Ziraat Mühendisi Mehmet Ünal, “Bölgemizde 2021 yılının Ağustos ayında barajlardaki doluluk oranları yüzde 50’nin altında seyrederken 2022 Nisan ayında doluluk oranlarının yüzde 70’lerin üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Özellikle nisan ayında bölgemizin aldığı yağmurlar ile ülkemizde meteoroloji tahminlerine göre yağışların devam edeceğinin bilinmesi barajların doluluk oranlarının artacağını göstermektedir. Geçen yıl bu zamanlarda sıcaklıkların çok yüksek olması nedeniyle ekili arazilerde sulamalar yapılırken bu yıl yağışlardan dolayı sulama yapılmadığını görmekteyiz. Geçen yıl bölgemiz bayağı kuraklık yaşıyordu ama şimdi halen yağmurların devam etmesi bize önümüzdeki günlerde kuraklık yaşanmayacağını gösteriyor. Eğer ki bu yağışlar bu şekilde devam ederse Aslantaş, Berke, Mehmetli barajlarındaki doluluk oranlarının atarak devam edeceğini gözlemliyoruz” diye konuştu.

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