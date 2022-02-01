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Barajlar şehri Artvin, şimdi tüneller şehri oldu!

Artvin’de ilçeler arası ulaşım 115 tünelle sağlanıyor. Türkiye’nin en çok tünelinin yer aldığı kentin bu ünvanı almasında en önemli etken ise yine bünyesinde barındırdığı Türkiye’nin ve dünyanın en önemli barajlarının rolü ise büyük.

Çevre 01.02.2022, 10:42 01.02.2022, 11:24
Barajlar şehri Artvin, şimdi tüneller şehri oldu!

Artvin’de ilçeler arası ulaşım 115 tünelle sağlanıyor. Türkiye’nin en çok tünelinin yer aldığı kentin bu ünvanı almasında en önemli etken ise yine bünyesinde barındırdığı Türkiye’nin ve dünyanın en önemli barajlarının rolü ise büyük.

Bu tüneller arasında en önemli tünel olarak ilk sırada Karadeniz’i Doğu Anadolu üzerinden İran’a bağlayan Artvin-Rize-Ardahan karayolundaki Cankurtaran Geçidi’nde inşa edilen ve 2018 yılında hizmete giren Cankurtaran Tüneli yer alıyor. 5 bin 228 metrelik Cankurtaran tünelleri iki gidiş, iki geliş çift tüp olarak hizmet veriyor. Bu tünellerle beraber güzergah 12 kilometre kısalırken, Cankurtaran Geçidi’nde zorlu kış şartlarında araçların yolda kalması da tarihe karıştı.

Bu önemli tünelin dışında Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde 2012 yılında tamamlanarak hizmete giren Deriner Barajı, 2007 yılında hizmete giren Borçka Barajı ve 2016 yılında hizmete giren Artvin Barajı nedeniyle bazı köylerin yanı sıra ulaşım yolları da sular altında kalması nedeniyle bir çok tünel yapıldı. Son olarak yapımı devam eden ve bu yıl su tutma işlemi gerçekleşmesi planlanan Yusufeli Barajı ve HES Projesi relokasyon yolları kapsamında tamamlanan tünellerle birlikte 76 olan tünel sayısı, 115’e yükseldi.

Türkiye’nin prestij projeleri arasında yer alan, milli sermayeyle Türk mühendis ve işçileri tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı dolayısıyla mevcut yollar su altında kalacak. Bir bölümü Devlet Su İşleri tarafından bir bölümü ise Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılmış olan tünellerle, barajlar şehri olan Artvin aynı zamanda tüneller şehri olma yolunda.

DSİ Artvin’de 47 tünel ve 35 köprü inşa etti

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ülke genelinde tarımsal sulamadan içme suyuna, taşkın korumadan baraj inşaatlarının yanı sıra, karayolları, tüneller, köprüler ve viyadükler de inşa ediyor. Artvin’de bugüne kadar toplam 216,61 kilometre karayolu, 26,83 kilometrelik tünel inşaatı tamamlandı. Ayrıca 35 köprü ve viyadük inşaatı bitti. Bu çalışmalarla Artvin’de yaklaşık 3 milyar liranın üzerinde ulaşım yatırımı yapıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ise İl genelinde karayolu üzerinde 76 olan tünel sayısını, 2016 yılından beri devam eden çalışmalar kapsamında tünel 115’e yükselti. Toplamda 60,3 kilometresi tünel ve köprülerden oluşan Yusufeli Barajı relokasyon yollarının, 56 kilometresi tamamen tünel olarak inşa edilmiş durumda.

Yusufeli ilçesine 42 tünelle ulaşım sağlanıyor

Özelikle Artvin-Yusufeli ilçesine ağırlıklı olan tünel sayısı, zorlu coğrafyada en uygun ulaşım şekli olarak belirlenmiş. 70 kilometre olan Artvin-Yusufeli karayolu üzerinde 42 tünel ve 11 köprü yer alıyor.

"Barajlar şehri diyoruz aslında aynı zamanda tüneller şehri"

Artvin Valisi Yılmaz Doruk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere Türkiye’nin en yüksek barajı ilimizde yapılmakta. Teknik olarak su tutma aşamasına geldik diyebiliriz. Dolayısıyla bu projenin en önemli ayaklarından biri olan yol ağı. Şehirde yukarıya taşıdığımız için yani üst kodlara, şehrin bağlantı yolları da üst kodlara taşınıyor. Artvin-Erzurum-İspir ve iç bölgelere yönelen çok sayıda yol ağı yapılıyor. Yaklaşık bu kapsamda 70 kilometre karayolu ağı yeniden yapılıyor. Bunlar tamamlanmış durumda. Çok ilginçtir, bu 70 kilometrenin 56 kilometresi tünel olarak inşa ediliyor. Artvin’e barajlar şehri diyoruz aslında ama bir tüneller şehri. 115 civarında tünel kullanarak ulaşım sağlamış oluyoruz. Bu tünellerin yanı sıra devasa viyadükler var. Gerçekten hepsi bir sanat şaheseri” ifadelerini kullandı.

“Eskiden sel gelirdi taş düşerdi şimdi standartlara uygun yolumuz var”

Yusufeli Şoförler Odası Başkanı Fevzi Polat ise yaptığı açıklamada “Arhavi’den Yusufeli ilçemize kadar 76 tünel vardı, bu 115’e çıktı. Bunun en ağırlıklı olan kısmı Yusufeli ilçemizde. Şuan 42 tünelimiz var Yusufeli’nde. Eskiden sel gelirdi, taş düşerdi, yol ulaşıma kapanırdı. Şimdi bu büyük ölçüde kalktı. Tüneller fevkalade, standartlara uygun şekilde yapıldı. Birkaç bölgede sıkıntı var. Onu da ilerleyen dönemlerde aldığımız bilgiye göre düzeltilecek” dedi

Tüneller özellikle zorlu kış şartlarında bize büyük kolaylık sağlıyor

Kamyoncular Kooperatif Başkan Yardımcısı Fatih Kurt ise yaptığı açıklamada “Konum olarak Hopa ve Erzurum’a 150 kilometre uzaklıktayız. Biz kamyoncu esnafı olarak yapılan tünellerden, yapılan yollardan memnunuz. Devletimizden Allah razı olsun. Yoğun kış şartlarında tüneller bize büyük kolaylık sağlıyor. Biz şoför esnafı olarak yapılan tünellerden yollardan memnunuz, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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