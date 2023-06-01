Barajlar doldu taştı, ekim yasakları kaldırıldı

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, barajlardaki su doluluk oranının yüzde 85’lere çıktığını belirterek, şeker pancarı ve patates ekim yasağının kalktığını söyledi.

Geçtiğimiz yıl kuraklıkla boğuşan Sivas’ın Şarkışla ve Ulaş ilçelerinin belirli bölgelerinde üretimlerinde bol su isteyen şeker pancarı, patates ve bazı yem bitkilerinin ekimi yasaklanmıştı. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, barajlardaki su seviyesinin yüzde 85’lere ulaşması sonucu şeker pancarı, patates ve bazı yem bitkilerinin ekimine izin verildiğini ifade etti.

“Barajların doluluk oranı yüzde 85’i geçti”

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, barajlardaki doluluk oranının yüzde 85’i geçtiğini belirterek, “2023 yılını biz şuanda dolu dolu yaşıyoruz çünkü kuraklık diye bir sıkıntımız kalmadı. En son aldığımız verilere göre barajların doluluk oranı yüzde 85’i geçti. Bu seneki tarımsal sulamada hiçbir sıkıntımız yok. Sezon yağışlarıyla birlikte derelerimiz, ırmaklarımız akıyor ve barajlarımız doldu. Bu durumdan çiftçilerimiz de mutlu. Mayıs ayının sonuna geldik ve hala yağışlar devam etmekte. 2023 yılında kuraklık beklemiyoruz. Bizim tek korkumuz dolu yağışı. Bazı bölgelerde dolu yağışları etkili oluyor, dolu yağışından dolayı bir sıkıntımız olmadığı sürece bu sene verimimiz de yüksek olacak ve sulamada da bir sıkıntımız yok” dedi.

“Dolan barajlarla birlikte yasaklar kalktı”

Çetindağ, dolan barajlarla Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde patates ve şeker pancarı ekim yasaklarının katlığını belirterek, “Sezon gayet güzel ilerliyor. Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde baraj doluluk oranlarının düşük olmasından dolayı şeker pancarı ve patates ekiminde yasaklama gelmişti. Dolan barajlarla birlikte o yasaklar da kalktı. Patates ve şeker pancarında geçen senekine göre yüzde 30 artırılarak ekimler yapıldı. Yağan yağışların olmuşuz yönü sulanabilir göletler çok dolduğu için etrafındaki tarlaların bir kısmı ekilemedi ama genele baktığımızda ekimler tamamlandı. Genele baktığımız zaman şeker pancarında, patateste, ay çiçek ve yem bitkilerinde geçen yıla göre yüzde 30 artışımız var ”diye konuştu.