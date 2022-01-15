Baraj gölünde yüzen karaca görenleri şaşırttı

Artvin’de bulunan Borçka Baraj Gölüne düşen karaca, bölgede bulunan marina çalışanları tarafından kurtarıldı. Suda yüzen karacayı gören marina çalışanları tekne yardımıyla karacaya yön vererek karaya çıkarttı.

Artvin’de Çoruh Nehri üzerine bulunan Borçka Baraj gölüne düşen karaca görüntülendi. Görüntülerde, göl üzerinde tekne turlarıyla hizmet veren İbrikli Marina Sosyal Tesisleri çalışanları suda yüzen karacayı gördü. Karaya çıkmak için uğraşan fakat başaramayan karacaya yardım etmek için tesis çalışanları ve tekne kaptanları seferber oldu. Tekneyle karacaya yanaşan ve yön vererek kıyıya çıkmasını sağlayan kaptan Şakir Ataman ve Bülent Demirci, karacayı boğulmaktan kurtarırken, işletme sorumlusu Kamuran Tanıyan ise o anları cep telefonuna kayıt etti.

Doğanın içinde bir tesis olduklarından yaban hayatı canlılarının bu bölgede sürekli görüldüğünü ifade eden tesis işletme sorumlusu Kamuran Tanıyan, “Barajın diğer tarafında genelde karacanın suda yüzdüğünü görüyorduk ama bu tarafa ilk kez geldiğini gördük. Bizde onu o şekil de suda bırakamazdık. Hayvanlara karşı tüm Karadenizliler gibi bizde ilgiliyiz. Turların düzenlendiği tekne yardımıyla karacanın önünü keserek kıya çıkmasını sağladık. Daha sonra ormana doğru uzaklaştı” dedi.