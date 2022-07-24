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Bangladeş’te dev hortum

Bangladeş’in Moulvibazar kentindeki Hakaluki Haor bataklığında beliren dev hortum görüntülendi.

Çevre 24.07.2022, 15:24
Bangladeş’te dev hortum

Bangladeş’in Moulvibazar kentindeki Hakaluki Haor bataklığında beliren dev hortum görüntülendi.

Moulvibazar kentinde bulunan Hakaluki Haor bataklığında dev bir hortum meydana geldi. Bölge halkı tarafından görüntülenen hortum, yaklaşık 3 dakika sonra gözden kayboldu. Olay esnasında bataklık kenarında bulunan Sirajul Islam, "Tekneyle bataklıkta bulunan kişiler korkuyla geri döndü" dedi. Olayda can kaybı yaşanmadı.

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