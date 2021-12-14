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Bangladeş’in kurucu lideri Mujibur Rahman’ın adı Keçiören’de yaşayacak

Ankara Keçiören Belediyesi, Bangladeş’in bağımsızlığının 50’nci yılı anısına inşa edilen parka Bangladeş’in Kurucu Başbakanı Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman’ın ismini verdi.

Çevre 14.12.2021, 09:27
Bangladeş’in kurucu lideri Mujibur Rahman’ın adı Keçiören’de yaşayacak

Ankara Keçiören Belediyesi, Bangladeş’in bağımsızlığının 50’nci yılı anısına inşa edilen parka Bangladeş’in Kurucu Başbakanı Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman’ın ismini verdi.

Keçiören Belediyesi, Bangladeş’in bağımsızlığının 50’nci yılı anısına ilçedeki Kanuni Mahallesi Ümitova Caddesin’ne inşa edilen parka Bangladeş’in Kurucu Başbakanı Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman’ın ismini verdi.

Parkın açılışı Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen, Ankara Valisi Vasip Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan ve Bangladeş Kuzey Dakka Belediye Başkanı Atiqul İslam, Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay ve AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Açılışta katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bugün şehrimizde kentimizde güzel Keçiören’imizde kardeş Bangladeş Cumhuriyetimizin kurucu Devlet Başkanı Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman’ın ismini verdiğimiz park ve spor tesislerimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bangladeş ve Türkiye kardeş, dost ülkelerdir. Dakka Belediye Başkanımız da burada. Cumhuriyetimizin kurucusu devletimizin banisi, büyük komutan, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına güzel bir park yapımına Bangladeş’te başladılar. Aynı zamanda Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman’ın 100’üncü doğum yıldönümü. Bangladeş’in bağımsızlığının ise 50. yıl dönümü. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin de neredeyse 100’üncü kuruluş yıldönümüne yaklaşıyoruz. Ülkelerin kaderlerinde, yaşadıkları tarihte, başarılarda, liderler ve komutanlar, yiğit neferler vardır. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman da Bangladeş’in bağımsızlığını sağlayan, daha sonra da devlet başkanı olarak hizmet eden bir liderdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Bangladeş’in kurucu lideri Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman’ı tüm şehit ve kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun, dostluğumuz ebedi olsun” dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, bugün Mujibur Rahman adına Ankara’da bir de büst açılışı yaptıklarını belirterek, ’ şimdi Keçiören’de de dostluğumuzun nişanesi olarak bir park açıyoruz. Böylece Ankara’nın güneyinde ve kuzeyinde Bangladeş hatırası hep bizimle yaşayacak. Bu sadece diplomatik, siyasi, kültürel bir ilişki değil aynı zamanda kalpler arasından gelen bir ilişki olarak devam edecektir. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman’ın 100’üncü doğum yıl dönümü ve Bangladeş’in bağımsızlığının 50. yıl dönümünü kutluyorum. Sizleri burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum.” dedi.

Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen Türkiye ve Bangladeş arasındaki ilişkilerin geçmişte olduğu gibi bugün de iyi bir şekilde devam ettiğini söyleyerek Mujibur Rahman adına açılan park için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a teşekkür etti.

Park 33 bin metrekare, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, voleybol, futbol ve basketbol sahası gibi birçok faaliyetin yapılabileceği imkanlar sunuyor.

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