Bandırma’da sis etkili oldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bu sabah sis nedeniyle göz gözü görmedi. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü. Limanda da, yük boşaltma çalışmalarında aksaklıklar yaşanıyor. Bazı araçlar sis nedeniyle farlarını yakarak ilerlerken, şehrin bazı noktalarında trafik yoğunlaştı. Yetkililer özellikle sabah saatlerinde trafikte araç sürücülerinin muhtemel kazalara neden olmaması için dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, sisli havanın Bandırma ve çevresinde sabah saatlerinde yoğun sislenme olacağı belirtildi. Öğle saatlerine kadar sisin kalkması bekleniyor.