Bandırma’da 1 saat yağan yağmur hayatı felç etti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meteorolojinin yağmur ve fırtına beklentisi açıklamasının ardından akşam gök gürültülü sağanak yağış meydana geldi.

Bandırma’da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. 1 saat kadar etkili olan yağış sürücüleri ve motor kuryeleri zor durumda bıraktı. Öğlen saatlerinde Meteoroloji Müdürlüğünün yazılı uyarısı ve Bandırma Belediyesinin sosyal medya hesaplarından vatandaşlara uyarılarda bulunulmuştu. Bandırmalılar aniden bastıran yağmur ve şiddetli gök gürültüsüne hazırlıksız yakalandı. 1 saat kadar süren yağış etkisini artırarak yollarda su birikintileri oluşmasına sebep oldu. Akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin saçak altlarına ve apartmanlara sığındı.