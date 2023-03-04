Bandırma körfezinde sardalya bolluğu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma körfezinde Tatlısu köyü açıklarında 150 kasa sardalya balığı ağları doldurdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali’nde Balıkçı Ali Kocabıyık’a ait balıkçı teknesi Bandırma körfezinde Tatlısu köyü açıklarında 150 kasa sardalya balığını ağlara doldurdu. Kasalara doldurulan balıklar kamyonetler ile çevre il ve ilçelere sevkiyatları yapıldı. Bir süredir hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstü olması mevsiminde olması gereken balık türlerini etkilemişti. Marmara denizinde hamsi balığı avlanma yasağından sonra Marmara’da denize açılan balıkçıların yüzü sardalya balığı ile gülmeye başladı. Bandırma Balık Hali’nde sardalya balığının kilosu 60 lira olarak satışa sunuldu.