Bandırma-Bursa Otoyolu dolu yağışı nedeniyle durma noktasına geldi

Bandırma-Bursa Otoyolu’nda trafik akışı, dolu yağışı nedeniyle durma noktasına geldi.

Bandırma-Bursa Karayolu’nda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Ani bastıran yağmur ve dolu yağışı trafik akışını olumsuz etkilerken, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşların kamera ile görüntülediği o anlarda yerlerin dolu yağışı sebebiyle beyazladığı görüldü.