Balon turlarına kar engeli

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya ile özdeşleşen sıcak hava balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 gündür yapılamıyor.

Kapadokya Bölgesinde, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sıcak hava balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 gündür yapılamıyor. Royal Balloon işletme sahibi Mehmet Dinler yaptığı açıklamada, "Dört mevsim boyunca turizmin sürdüğü Kapadokya’da, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği aktivitelerin başında gelen balon turlarını, kar yağışı ve rüzgar nedeniyle bugün de gerçekleştiremedik. Elverişli hava şartlarında yılda ortalama 250 gün Kapadokya’nın çeşitli bölgelerinde gökyüzüne havalanan balonlar, yerli ve yabancı turistlerin peri bacaları ve doğal kaya oluşumlarını kuş bakışı izlemesine imkanı sunuyor. Özellikle Kapadokya bölgesi kışın daha güzel. Doğa harikası olan bölgemiz Kar yağışı nedeniyle başka bir güzelliğe bürünüyor. Kapadokya’yı gezmek isteyen misafirlerimize özellikle kışın da gelmelerini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.