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Balon balığının Akdeniz’den Van’a ’ölüm’ yolculuğu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Akdeniz bölgesinden Van’a geldiği tahmin edilen balon balığını yiyen kişinin zehirlenerek öldüğünü söyledi.

Çevre 07.01.2021, 11:05
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Balon balığının Akdeniz’den Van’a ’ölüm’ yolculuğu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Akdeniz bölgesinden Van’a geldiği tahmin edilen balon balığını yiyen kişinin zehirlenerek öldüğünü söyledi.

Van’da geçtiğimiz günlerde bir balıkçının fırıncı arkadaşıyla birlikte pişirerek yediği balon balığı, zehirlenmelerine neden olmuştu. Balon balığının yenmesi sonucu K.İ. isimli fırıncı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Akdeniz bölgesinden balıkların arasına karışarak yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki Van’a gelen balon balığı vakası, yanlış yorumlara da neden oldu. Bazı sosyal medya ve haber kanallarında balon balığının Van Gölü’nden çıktığı gibi yorumlar yer aldı.

“Olayın Van’da meydana gelmesi ilginç ve üzücü bir durum”

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, balon balığının Van Gölü’nde yaşamadığının altını çizerek, balığın Akdeniz’in Antalya ve Mersin illerinden gelen deniz ürünlerinin arasına karıştığını belirtti. Balon balığının Kızıldeniz’den Akdeniz’e geçen istilacı bir tür olduğunu ifade eden Akkuş, “Son günlerde Van ilinde zehirli bir balık türü olan balon balığının tüketilmesi neticesinde bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği, bir vatandaşın da hastanede tedavisinin devam ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Zaman zaman dışarıdan istilacı türler getirilip bırakırsa da Van Gölü’nde balon balığı bulunmuyor. Balon balığı, Kızıldeniz’den Akdeniz’e geçen istilacı türlerdendir ve özellikle 2000’li yıllardan sonra hepimizin ismini duymaya başladığı ve gündeme gelen bir balık türüdür. Tabii Van’da bu hadisenin meydana gelmesi daha ilginç ve üzücü bir durumdur. Çünkü Van, denize en az bin kilometre uzaklıkta olan bir ilimizdir. Fakat Van’da yoğun balık tüketiliyor. Gerek Karadeniz’den olsun, gerek Akdeniz’in Mersin ve Antalya illerinden yoğun şekilde deniz balıkları buraya geliyor. Muhtemelen burada tüketilen balık da Mersin veya Antalya’dan gelen balıklar arasına karışmıştır. Tabii bu balığın avcılığı belli izinlere tabidir. Çok büyük miktarlarda balık geldiği zaman haliyle bunların içerisine karışmış ve yetkililerin gözünden kaçmış olabilir” dedi.

“Deniz balıklarının gittiği her yerde yaşanabilir”

Van’da yaşanan olayın deniz balıklarının gittiği her ilde yaşanabileceğine vurgu yapan Akkuş, “Bu hadisenin son bulmasını ve bir daha yaşanmamasını arzu ediyoruz. Fakat bu hadise Van’da olduğu gibi, deniz balıklarının gittiği her yerde yaşanabilecek bir hadisedir. Dolayısıyla hem tüketicilerin hem satıcıların buna dikkat etmesi gerekiyor. Yani balık aldıkları zaman, tanımadıkları bir balık olduğunda ya da artık internet vasıtasıyla her yerde bu balığın resmini bulmaları fazla fazla mümkündür. Bu balığı kesinlikle tüketmemeleri gerekiyor. En azından bilmedikleri bir balık olduğu zaman buna ayrıca önem göstermeleri gerekiyor” diye konuştu.

“Yanlış anlaşıldı”

Van’da yaşanan olayın ardından Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün bütün balıkçıları gezerek denetimde ve uyarılarda bulunmasının ayrıca sevindirici bir durum olduğuna dikkat çeken Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ekipler, olaya proaktif bir yaklaşım sergileyerek, belli uyarılarda bulundular. Tabii bazı haber organlarında ‘Van Gölü’nde balon balığı alarmı’ şeklindeki başlıklar sanırım bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanıyor. Van Gölü’nde balon balığı bulunmuyor. Zaten Van Gölü yaşama habitatı olarak da balon balığının yaşayabileceği bir habitat değil. Dolayısıyla bu hadisenin ilk ve son olmasını umuyoruz.”
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