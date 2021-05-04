Balkona düşen yaralı ebabil kuşunu itfaiye kurtardı

Bolu’da apartmanın 5’inci katının balkonuna düşen yaralı yavru ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi Zambak Sokak’taki bir apartmanın 5’inci katının balkonunda yaralı halde bir kuşun olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle kuşun bulunduğu balkona çıktı. Yaralı kuş itfaiye eri tarafından alınarak itfaiye müdürlüğüne götürüldü. Kafese konulan yavru ebabil tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.