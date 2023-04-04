Balkanlara kış geri döndü

Balkanlarda etkili olan kar yağışının ardından Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Kosova’da birçok kent beyaza büründü.

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Kosova’da dün geceden bu yana kar yağışı etkili oluyor. İlkbahar mevsiminin gelmesinden kısa bir süre sonra yağan kar ulaşımda aksamalara neden oldu. Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da nisan ayında etkili olan kar yağışı, baharın gelişiyle birlikte yaz lastiklerine dönüş yapan sürücülere zor anlar yaşattı.

Kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı

Kosova’da kar kalınlığı bazı bölgelerde 30 santimetreye ulaşırken, meteoroloji uzmanları yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceği uyarısında bulundu. Karadağ’da ise kar ülkenin kuzeyindeki bölgelerde etkili oldu. Karadağ Hidrometeoroloji ve Sismoloji İdaresi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Rozaje kentinde kar kalınlığının 32 santimetreye ulaştığı kaydedildi.

Yollar trafiğe kapatıldı

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a gece boyunca 20 santimetreden fazla kar yağdı. Ülkenin batısındaki Zlatibor şehrinde ve orta kesimlerdeki Kopaonik sıradağlarında kar fırtınası yaşandı. Hırvatistan’da ise şiddetli rüzgar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.