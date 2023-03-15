Balıklıgöl suyu normale dönüyor

Şanlıurfa’da sel felaketi nedeniyle çamur rengine dönüşen Balıklıgöl suyu arındırılarak eski haline döndürülmeye çalışılıyor.

Şanlıurfa’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle hastane, ev, işyeri, cadde, sokak ve köprüler sel sularına teslim oldu. Sele teslim olan yerlerden biri de dünyanın ilk ve tek doğal akvaryumu olan Balıklıgöl’dü. Selin vurduğu Balıklıgöl’de su çamur rengine dönüştü. Yaşanan olumsuzluklar sonrası Balıklıgöl’ü eski berraklığına kavuşması için çalışmalar yapılarak balıklara oksijen verilmeye başlandı. Vatandaşlar ise Şanlıurfa’nın simgesi olan Balıklıgöl’e gelerek sağanak yağışın ardından balıkların durumunu gözlemleyerek yetkililer tarafından yapılan temizlik ve oksijen ihtiyaçlarının karşılanmasından memnun olduklarını ifade etti.