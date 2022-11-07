Balıkların yeni adresi atık su arıtma tesisi oldu

Birçok ilde atık sular doğayı kirletmeye devam ederken, Manisa’da 19 atık su tesisini faal olarak kullanan MASKİ’nin Kırkağaç Atıksu Tesisindeki doğaya salınan sularda balıklar yüzmeye başladı. Kırkağaç Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulunan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Kırkağaç Atıksu Tesisimizde de balıkların çıkış suyuna gelmesi suyumuzun ne kadar berrak ne kadar kaliteli, ne kadar standartlara uygun bir şekilde arıtıldığının da belgesi olmuş oldu" dedi.

Çevre kirliliğinin en önemli faktörlerinden biri olan atık sular Manisa’da arıtıldıktan sonra doğaya can vermeye devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından il genelinde faal olarak çalıştırılan 19 atık su tesisine yenileri eklenmeye devam ederken, mevcut tesislerde binlerce metreküp atık su arıtılarak çevre kirliliğinin önüne geçiliyor.

"Hem halk sağlığını koruyoruz hem de çevre kirliliğini önlüyoruz"

MASKİ’nin Manisa’nın büyükşehir belediyesi olmasıyla birlikte 2014 yılında kurulduğunu hatırlatan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "MASKİ Genel Müdürlüğümüz 2014 yılında kuruldu. Kurulduktan sonra 17 ilçemizde bir buçuk milyon nüfusumuza ve 650 bine yaklaşan abonemize sağlıklı içme suyu sağlamak görevi içindeyiz. Bu kullanılan içme suları kanalizasyon hatlarıyla atıksu tesislerimize ulaşmakta. Bu tesislere gelen kullanılmış sular yani atıksular arıtıldıktan sonra doğaya deşarj edilmektedir. Doğaya deşarj edilen bu arıtılmış atıksular son zamanlarda il genelinde, ülke genelinde hatta dünya genelinde yaşayan küresel iklim değişikliğine de önemli bir katkı sağlamakta. Artık suya ulaşmak çok zor. Suya erişmek çok zor. Biz MASKİ Genel Müdürlüğü olarak su temini konusunda suyumuzu yüzde yüz il genelinde yeraltından sağlamaktayız. Sondajlarımız çok derinlere inmeye başladı. Çok derinlerden temin ettiğimiz bu sular çok değerli sular. Bunu vatandaşlarımız kullandıktan sonra tesislerimizde arıtarak sağlıklı bir şekilde doğaya deşarj ediyoruz. Böylece çevre kirliliği önlenmiş oluyor. Biz MASKİ Genel Müdürlüğü olarak hem halk sağlığı anlamında hem de çevre kirliliği anlamında ilimize gerek vatandaşlar nezdinde gerek çevre konusunda büyük bir katma değer sağlamış oluyoruz" dedi.

"Tesislerin çoğu çalışır durumda değildi"

MASKİ’nin 17 ilçede 19 atık su arıtma tesisinin faal olarak çalıştığını ve 3 ilçede de yapımlarının tüm hızıyla devam ettiğini anlatan Çevik, "Bizim 17 ilçemizde 19 atık su arıtma tesisimiz var. Kurulduğumuz günden bugüne bu tesislere 520 milyon TL yatırım yaptık. Bu bedel içinde gerek yapım bedelleri gerek işletim maliyetleri yer almakta. Atık su tesisleri yapıldıktan sonra yüksek işletim maliyetleri nedeniyle büyükşehir olmadan önce yani 2014 yılından önce ilgili belediyeler tarafından işletimi zordu. Maliyetleri çok yüksekti ve bu tesisler çalışır durumda değildi. Büyükşehir olduktan sonra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün önderliğinde, kendisi çevre bilincine çok önem veren bir insan ve onun önderliğinde bu tesisleri ayağa kaldırdık. Şu anda üzerinde bulunduğumuz tesis Kırkağaç Atıksu Arıtma Tesisi. Burada günlük 5 bin metreküp atık suyu arıyoruz. Atık su tesisimize geldikten sonra havalandırma havuzunda yaklaşık bir gün kadar kalır ve biz burada bakterileri yetiştiririz. Bu bakteriler atık suyun içindeki organik maddeleri kullanarak canlı yaşamı devam ettirirler. Bunun içinde biz ilaveten oksijen sağlamış oluruz. Biz burada bakteriyi yaşatmış oluruz, bakteriye besin vermiş oluruz. O besini de atık sudaki kirlilik yükünden almış olurlar ve biz de böylece arıtmış oluruz" diye konuştu.

"Bakırçay havzasını, ilçelerimizi ve Ege Denizi temiz tutuyoruz"

Yaptıkları çalışmalarla çevreye de büyük katkı sağladıklarının altını çizen Çevik şunları söyledi: "Geçtiğimiz günlerde bu tesisimizi ziyaret ettiğimizde Kırkağaç Atıksu Arıtma Tesisimizin çıkış hattında balıklarımızı gözlemledik. Bundan bir kaç yıl önce Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisimizde doğaya yani dereye deşarj ettiğimiz noktada balıkların tesisin çıkış suyu hattına geldiğini gördük bu bizi çok memnun etti. Kırkağaç Atıksu Tesisimizde de balıkların çıkış suyuna gelmesi suyumuzun ne kadar berrak ne kadar kaliteli, ne kadar standartlara uygun bir şekilde arıtıldığının da belgesi olmuş oldu. Burası Bakırçay Havzası. İlimizde iki havza mevcut, Gediz ve Bakırçay Havzası. Bakırçay Havzasına iki ilçemiz girmekte biri Kırkağaç diğeri Soma ilçemiz. Kırkağaç ve Soma ilçemizde arıtılan atıksular Bakırçay’a deşarj edilmekte. Bu havzanın buluştuğu nokta Ege Denizidir. Biz aslında hem havzamızı, hem ilçelerimizi hem de Ege Denizi temiz tutuyoruz. Bunun en güzel örneği şuanda bu tesisin çıkış suyunda bulunan balıkların yaşamlarını rahat bir şekilde devam ettirmelerinden gözlemleyebiliyoruz."

MASKİ’ye ait atık su arıtma tesislerinde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sürekli takip edilen SAİS sistemiyle arıtılan suların sürekli denetlendiği ve bugüne kadar MASKİ’ye ait hiçbir tesisin cezai yaptırıma maruz kalmadığı öğrenildi.