Balıkesirli vatandaş maske avcısı oldu

Burhaniye ilçesinde emekli Ahmet Nedim Hergül, vatandaşların gelişi güzel sokaklara attıkları maskeleri toplayıp çöpe atıyor.

Burhaniye’de yazdığı sigara karşıtı ve evreci şiirlerle adını duyuran 67 yaşındaki Ahmet Nedim Hergül, bugünlerde önemli bir çevre meselesine dikkat çekti. Yaşı sebebiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında günde 3 saat sokağa çıkabilen 2 çocuk sahibi Ahmet Nedim Hergül, sokaklarda spor yaparken gezdiği yerlerde yere atılmış maskeleri topluyor. Herkesi çevreyi temiz tutmaya çağıran Hergül, pandemi döneminde daha çok dikkatli olunmasını istedi. Günde 3 saat sokağa çıktığını anlatan Ahmet Nedim Hergül, “Yaşım 67. Ama ben boş durmuyorum. Elime bir poşet alıyorum. Gezdiğim saatler içinde spor yapıyorum. Hem de vatandaşların yerlere attığı maskeleri topluyorum. Pandemi döneminde bütün insanlarımızın daha hassas olması lazım. Benim yaştakiler ya da duyarlı kişiler ellerine böyle poşet alıp maskeleri toplayıp çöpe atarlarsa hem pandemi süresi azalır, hem de kırmızıya dönmüş olan Balıkesir’imizde vak’alar azalır” dedi.