Balıkesir’in rüzgarı elektriğe dönüşüyor

Balıkesir’de Rüzgar Enerjisi Santrallerinin (RES) sayıları her geçen gün artarken, ilgi odağı haline gelen santralleri görmek için çok sayıda vatandaş, dağlara tırmandı.

Balıkesir merkez ile Kepsut, Bandırma, Manyas, Susurluk, Havran ve Burhaniye’de kurulan rüzgar santrallerinde üretilen elektrik trafo merkezlerine aktarılıyor. Havran Çataltepe Rüzgar Enerjisi Santralini ziyaret eden Kemal İşi, Muharrem Çakır, Kadir Özdemir ve Sefer Talay, rüzgar güllerini yakından görmenin mutluluğunu yaşadı. Sayılarının artmasını isteyen Muharrem Çakır, “Burada, rüzgar güllerini yakından gördük. Çok güzel. Bunların sayıları arttırılmalı” dedi. Kemal İşi de, “Biz bunları uzaklardan görüyorduk. Yakından görmek için buraya geldik. Burası, rüzgarı bol olan bir yer. Sayıları artırılmalı” dedi. Çataltepe Rüzgar Enerjisi Şantiye Şefi Engin Şafak ise, “Burası Havran Çataltepe Rüzgar Enerjisi Santrali. 2010 yılında 8 adet türbin ile işe başladık. 2019 yılında 5 türbin daha ilave ederek 27.5 megavat güce ulaştık. Ürettiğimiz elektriği, Edremit Trafo Merkezine veriyoruz. Çok güzel. Doğanın verdiği güç ile elektrik ihtiyacını karşılamaktayız” dedi.