Balıkesir’in Altıeylül ilçesindeki lavanta bahçesi büyülüyor

Balıkesir’in Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, içerisinde tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirildiği Nergiz Mahallesi’nde bulunan arazideki düzenlemeleri yerinde inceledi.

Altıeylül Belediyesi çiftçiye, tarıma ve tarımsal faaliyetler ile çiftçilerin bilinçli tarım yapması konusunda Kırsal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla tüm imkânlarını seferber ediyor. Son olarak Altıeylül Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanlığı ile imzalamış olduğu protokol ile de bunu bir adım daha öteye taşıyarak çiftçinin yanında olduğunu bir kere daha göstermiş oldu. Nergiz Mahallesi’nde bulunan ve yaklaşık olarak 100 dönümden oluşan arazide faaliyetlerini sürdüren Altıeylül Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Ekinezya, Bilyalı Kekik, Melisa, Aynısefa, Sivri Kekik, Ölmez Çiçek, Lavanta, Biberiye, Anadolu Adaçayı ve Mercanköşk gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin yanı sıra buğday gibi tahıl ürünleri ile çeşitli meyveleri de bu arazide yetiştirerek tarımsal üretime destek oluyor.

Başkan Avcı “Birbirinden güzel etkinliklerle bir arada olacağız”

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerin yanı sıra bilinçli tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için Altıeylül’de bulunan çiftçilere yönelik tarımsal destek ve bilgilendirme faaliyetlerini de yürüten Altıeylül Belediyesi, Nergiz Mahallesi’nde bulunan arazi üzerinde de çeşitli düzenlemeler gerçekleştirerek vatandaşların da istifade edebileceği çeşitli etkinlikler yapmayı planlıyor. “Türkiye’yi doyuran il Balıkesir; Balıkesir’i doyuran ilçe de Altıeylül’dür” sözünü her fırsatta tekrar eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Lavanta bahçemiz artık yepyeni bir görünüme kavuşuyor. Yaptığımız düzenlemelerle böylesine bir güzelliği ilçemize kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah çok yakında burada hemşehrilerimizi ağırlayacak, birbirinden güzel etkinliklerle bir arada olacağız” dedi.