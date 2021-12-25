Balıkesir’deki hafriyat sorununu KDK çözdü

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Balıkesir’de evinin yanına hafriyat atıldığını söyleyen bir vatandaşın sorununu çözdü.

Balıkesir’den Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvuruda bulunan vatandaş, evinin hemen yanına kontrol dışı hafriyat atıldığını, rüzgar yönü hesaplanmadan, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliğine aykırı olarak kullanıldığını belirtti. Başvurucu, hafriyat alanından kaynaklanan çevre kirliliği sebebiyle sağlıklı bir çevrede yaşama haklarının ihlal edildiğini, bulunduğu bölgeyi etkilediğini, konuyu ilgili yerlere ilettiklerini ancak mağduriyetlere yönelik bir çözüm üretilmediğini bildirdi. Yetkili mercilerce ilgili yönetmelikler kapsamında hiçbir önlem alınmadığını ifade eden vatandaş, sorumlu idarenin tespit edilerek bahse konu alanın ilgili mevzuata uygun hale getirilmesi için KDK’ya başvurdu.

KDK: “Atık atılmasının engellenmesi için denetimler artırılmalı”

Başvuruyu inceleyen KDK, yaptığı incelemeler sonucunda sahaya kontrol dışı atık atılmasının engellenmesi ve gerekli idari ve cezai yaptırımlarının uygulanmasının Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumluluğunda olduğu tespit etti. KDK, ilgili alanda il müdürlüğü ve valilik tarafından gerçekleştirilecek rutin denetimlerin artırılarak belediyelerce yapılacak çalışmaların etkilerinin izlenmesinin anayasada yer alan o bölgede yaşayanların sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkının gerçekleştirilmesine hizmet edeceği değerlendirmesinde bulundu.

KDK, şikayete konu alanın ağaçlandırılması ya da doğal bitki örtüsüne uygun olarak bitki ekimi yapılması için ilgili Bandırma Belediye Başkanlığına, sahaya kontrol dışı atık atılmasının engellenmesi için denetimlerin artırılması, idari yaptırımların ve cezai işlemlerin uygulanması yönünde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na tavsiye kararı verdi. KDK, ayrıca belediyelerce koordineli olarak yürütülmesi gereken iş ve işlemlere ilişkin gerekli denetimlerin çevre koşullarının dengeli ve sağlıklı hale gelinceye dek daha sık yapılması için Balıkesir Valiliği’ne de tavsiyede bulundu.

KDK’nın verdiği karar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ihtimal kaçak dökümlerin önüne geçilmesi amacıyla devam eden denetimlerin arttırılarak hassasiyetle sürdürüleceğini ve konu ile ilgili de gerekli işlemlerin gerçekleştirileceğini bildirdi.