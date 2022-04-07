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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in NATO’yu bölebileceğini düşündüğünün ifade ederek, “Ancak NATO daha güçlü ve daha birleşik" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "NATO, doğu kanadını güçlendirmek için Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya’da bulunanlara ek olarak Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Slovakya’da da çok uluslu savaş grupları kurdu” dedi.
Balıkesir’de sağanak yağış etkili oldu
Meteoroloji’den yapılan uyarıların ardından, Balıkesir’de öğlen saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.
Çevre 07.04.2022, 18:24
Meteoroloji’den yapılan uyarıların ardından, Balıkesir’de öğlen saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.
Balıkesir Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara Bölgesi için yaptığı sağanak yağış uyarılarının ardından, gündüz saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış zaman zaman şiddetini arttırırken, Balıkesir’de hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere, sığınmaya çalıştı. Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar oldu. Sürücüler yolda biriken sular sebebiyle zor anlar yaşadı. Ana caddelerde ise uzun araç kuyrukları oluştu. Balıkesir Meteoroloji Müdürlüğü yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla sürebileceğini söyledi.