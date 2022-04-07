Balıkesir’de sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji’den yapılan uyarıların ardından, Balıkesir’de öğlen saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Balıkesir Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara Bölgesi için yaptığı sağanak yağış uyarılarının ardından, gündüz saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış zaman zaman şiddetini arttırırken, Balıkesir’de hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere, sığınmaya çalıştı. Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar oldu. Sürücüler yolda biriken sular sebebiyle zor anlar yaşadı. Ana caddelerde ise uzun araç kuyrukları oluştu. Balıkesir Meteoroloji Müdürlüğü yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla sürebileceğini söyledi.