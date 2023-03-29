Balıkesir’de Mart karı yağdı

Balıkesir’de Mart karı sürprizi yaşandı. Kepsut ilçesinin yüksek rakımlı mahalleleri beyaz bir sabaha uyandı.

Balıkesir’in Kepsut ilçesine Mart ayının sonunda kar yağdı. Yüksek rakımlı mahalleler olan Çalkandil, Büyük Katrancı, Serçeören ve Kızıloluk’a sabaha karşı başlayan kar yağışı günün ilk ışıklarında da beyaz bir örtü oluşturdu. Birden bastıran yağışa karşı belediye ekipleri de harekete geçerek, kar küreme araçlarını bölgeye gönderdi. Ekiplerin bölgede yolu açma çalışmaları devam ediyor.