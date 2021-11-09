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Balıkesir’de kartpostallık görüntüler

Yüzde 57’si ormanlarla kaplı doğal şehir unvanı ile tanınan Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sonbahar güzellikleri drone ile görüntülendi.

Çevre 09.11.2021, 09:40
Balıkesir’de kartpostallık görüntüler

Yüzde 57’si ormanlarla kaplı doğal şehir unvanı ile tanınan Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sonbahar güzellikleri drone ile görüntülendi.

Sındırgı’da sonbahar mevsimiyle ağaçlardaki ve yerdeki yapraklar, renkli manzaralar oluşturdu. İlçenin dört bir yanını kaplayan ormanlar sonbaharla birlikte seyirlik görüntüler oluştu. Ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğaseverlerin de ilgisini çekti. Çam ağaçlarının ortasında yer alan çınar, deli kavak, ceviz, meşe gibi farklı tür ağaçların renk cümbüşü sonbaharın kartpostallık yüzünü ortaya çıkarıyor.

Yeşille birlikte sarı ve kırmızının tonlarına bürünün Sındırgı ormanları, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin de uğrak yeri haline geldi. Özellikle korona virüsten kaçan doğaseverler hem yürüyüş yapıyor, hem de sonbahar güzelliği ile fotoğraf karelerini süslüyor. Bunun yanısıra düğün fotoğrafçıları ve yeni evlenen çiftlerde sonbaharın oluşturduğu güzelliklerle süslenen doğal platoları tercih ediyor.

Sındırgı’nın eşsiz doğasına hayran kaldığını ve her fırsatta kendini doğada bulduğunu belirten Mustafa Çelik “Doğa bize tüm güzelliklerini sunuyor. Görmüş olduğunuz gibi doğanın sonbahar da bin bir renk tonu var. Biz de bugün Ulus Dağı’na geldik. Burada fotoğraf çalışması yaptık. Tüm fotoğraf sanatçılarını, doğaseverleri sonbaharın güzel renklerini yaşamak isteyenleri Ulus Dağı’na ve Sındırgının farklı noktalarında Yaylabayır, Cüneyt vadisi, Kertil, Gözeren Sarıcıova mevkiine, Simav çayına tüm fotoğraf severleri sanat severleri bekliyorum. Davet ediyorum“ dedi.

Evlenen çiftlerin de tercihinin sonbaharın renkleriyle süslenen doğal platalor olduğunu ve Sındırgı’nın da dört bir yanı ile fotoğraf çekimine uygun olduğunu belirten düğün fotoğrafçısı İbrahim Sığınç “Yaklaşık 20 yıldır bu sektörün içindeyim. Mevsim itibariyle sonbahardayız. Bir çok çiftimiz sonbahar renkleriyle ilgili renkler istemekte. Doğal cıvıl cıvıl renkler istemekte. Bu da Sındırgı’da mevcut. Bizler boş zamanlarımızda keşifler yaparak bir çok noktalarda yerler keşfettik. Ulus var, Aktaş var bu yörelerde. Bu yörenin en güzel tarafı ışığın kontrast değerinin güzel olması. Sisli havalarda nötr ışık alması. Bizimde fotoğrafçılığın en çok tercih ettiği renklerden biri. Çünkü renkleri daha canlı vermekte. Sizleri de bu konuda Sındırgı’ya bekleriz” dedi. Sonbahar ile birlikte oluşan doğal güzellik drone ile görüntülendi.

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