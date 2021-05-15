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Balıkesir’de kanadı kırılan leylek tedavi altına alındı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde elektrik direğine çarparak, kanadını kıran leylek yetkililer tarafında bulunduğu yerden alınarak, Hayvan barınağına tedavi için teslim edildi.

Çevre 15.05.2021, 14:17
Balıkesir’de kanadı kırılan leylek tedavi altına alındı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde elektrik direğine çarparak, kanadını kıran leylek yetkililer tarafında bulunduğu yerden alınarak, Hayvan barınağına tedavi için teslim edildi.

Kepsut ilçesinde yaralı bir leylek olduğu bilgisinin belediye birimlerine ihbarı sonucu leyleğin bulunduğu tarlaya giden zabıta ekibi tarla içinde kanadı kırık leyleği yakalayarak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan barınağına teslim edildi. Leyleğin yapılana ilk kontrolünde elektrik tellerine çarpması sonucu kanadının kırıldığı anlaşıldığı ve hemen tedaviye başlandığı öğrenildi.
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