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Balıkesir’de fırtınanın izleri silinmeye çalışılıyor
Bılıkesir’in Edremit ilçesinde iki gündür devam eden lodosun ardından belediyeler sahil temizliğine başladı. Burhaniye Belediyesi, Ören, Öğretmenler ve İskele Mahallesi sahillerinde çalışma başlattı.
Çevre 01.12.2021, 13:30
Bılıkesir’in Edremit ilçesinde iki gündür devam eden lodosun ardından belediyeler sahil temizliğine başladı. Burhaniye Belediyesi, Ören, Öğretmenler ve İskele Mahallesi sahillerinde çalışma başlattı.
Yörede iki günden bu yana devam eden fırtına bazı teknelere zarar verirken, taşan deniz suları da sahillerde çöp yığanlarına sebep oldu. Burhaniye Belediyesi Temizli İşleri Müdürlüğü ekipleri sahillerde temizlik faaliyetine başlarken, önümüzdeki hafta içinde yaşanması muhtemel ikinci fırtınanın zararını önlemek için de sahillerde kumdan barikatlar oluşturmaya başladı. Temizlik çalışması yapan ekibin şefi Salih Adıyaman, “En kısa zamanda diğer yerlere de yetişmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince bitirmeye çalışacağız” dedi.