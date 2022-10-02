Balıkesir’de Dünya Habitat Günü etkinlikleri başladı

Balıkesir’de 3 Ekim Dünya Habitat Günü etkinlikleri başladı. Etkinliklerin ilk gününde görsel sanatçı Deniz Sağdıç’ın atık malzemeleri sanat eserine dönüştürdüğü “Sıfır Noktası” sergisinin açılışı ve “Tarihin, Sanatın ve Şehrin Sıfır Noktası” paneli gerçekleştirildi. Panelin ardından konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Habitat Günü’nün Balıkesir’de yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her yıl dünyanın farklı bir şehrinde ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Habitat Günü, bu yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinatörlüğünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın destekleriyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Balıkesir’de kutlanıyor. Görsel sanatçı Deniz Sağdıç’ın 2015 yılında uygulamaya başladığı “Ready-ReMade” projesiyle günlük yaşamda kullanılıp bir kenara terk edilen nesne ve objeler ile işlevini yitirmiş atıklardan hazırladığı portrelerin yer aldığı “Sıfır Noktası” adlı sergisi de etkinlikler çerçevesinde Avlu Kongre Merkezi Fuaye Alanı’nda açıldı.

“Atığı hammadde olarak görüyoruz”

Atığı sanata dönüştürdüğü sergisiyle toplumda büyük bir farkındalık oluşturan sanatçı Deniz Sağdıç, “Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürüttüğümüz ‘Sıfır Atık’ projesi ile atığın ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu bütün dünyaya göstermek istedik. Her bir atıkta sadece sanat değil, atığı da bir hammadde olarak görerek ayrıştırmaya çalışıyoruz. Dünya Habitat Günü’nün Balıkesir’de yapılmasının burasının ne kadar değerli olduğunu göstermesi açısından çok kıymetli. Serginin bir kısmı New York’ta, diğer kısmı ise Balıkesir’de. Benim için bütün dünya ve özellikle de ülkem çok kıymetli. Bu değeri inşa edebilmek, inşa edilmiş şeylerin üzerine tekrar sıfır noktasından bir hikâye kurmak gerçekten çok önemli” dedi.

“Kimse Geride Kalmasın” temasıyla Dünya Habitat Günü’nün bu yıl Balıkesir’de kutlandığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, “Dünya, bu slogan eşliğinde insanları birlikte olmaya, adil olmaya davet ediyor. En önemli problemimiz kullandığımız her şeyi tam olarak tüketemiyoruz, atık olarak kalıyor. Atığın sanata dönüştüğü çok önemli bir serginin açılışını yapıyoruz. Bu sergi çok değerli, çünkü simgesel özelliği var. İlham olması gereken çok değerli bir proje. Sıfır Atık projesini başlatarak dünyaya örnek olan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye ve bu muhteşem sergiyi hazırlayan sanatçımız Deniz Sağdıç’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Şehrimize getirisi büyük olacak”

Dünya Habitat Günü’nün Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Balıkesir’de kutlanmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, “Bu onur verici ev sahipliğini yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ı tebrik ediyorum. Şehrimize bunun çok büyük getirileri olacaktır. Habitat’ın kalbini oluşturan değerlere atıf yapan Sıfır Noktası sergisi dolayısıyla sanatçımız Deniz Sağdıç’ı kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar göz alıcı portreleri sanatçı Deniz Sağdıç’ın bilgilendirmeleri eşliğinde gezdi. Serginin hemen ardından “Tarihin, Sanatın ve Şehrin Sıfır Noktası” paneline geçildi. Moderatörlüğünü Cansu Canan Özgen’in yaptığı panelde görsel sanatçı Deniz Sağdıç ile akademisyen, tarih profesörü, araştırmacı-yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz konuşmacı olarak yer aldı. Panelde tarih, sanat, sıfır atık, şehir, gelenek ve modernite ilişkisi ele alındı.

Habitat Günü 26 yıl sonra Balıkesir’de kutlanıyor

Panelin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank katılımcılara hitap etti. Habitat toplantısının Balıkesir’de olmasından dolayı duyduğu mutluluk ve memnuniyeti dile getiren Varank, “Habitat Günü, Türkiye’de ilk kez 1996’da, şu anda Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan’ın büyükşehir belediye başkanlığı döneminde İstanbul’da gerçekleştirilmişti. Onun ardından da 2022 yılında Balıkesir’de yapılıyor. 1996 yılından bugüne o dönemde alınan kararlar ülkemizde adım adım hayata geçiriliyor. Sosyal konut, TOKİ projeleri hep o dönemin yansımaları. Habitat Günü’nün Balıkesir’de yapılması vesilesiyle gerçekleştirilen programlarda vatandaşlarımız daha da bilinçlenecek” diye konuştu.