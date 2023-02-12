Balıkesir’de deniz çekildi, 2 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde denizin çekilmesiyle 2 bin 500 yıllık antik Adramytteion Limanı da ortaya çıktı. Denizin çekilmesi bazı vatandaşları endişelendirdi.

Burhaniye’de son günlerde denizin çekilmesi üzerine 2 bin 500 yıllık antik Adramytteion Limanı ortaya çıktı. Limanın taşları birer birer ortaya çıkarken, denizin içinde küçük adacıklar oluştu. Çekilmenin deprem habercisi olabileceği görüşü ise endişeye sebep oldu. Burhaniye Ören sahilinde yürüyen vatandaşlar çekilmenin ardından ortaya çıkan antik limanı seyrederken, Kahramanmaraş depreminin ardından meydana gelen çekilme bazı vatandaşları endişelendirdi.

Ören sahilinde yürüyüş yapan 61 yaşındaki Kemal İşi, “Buralarda kumda yürüyüş yapıyoruz. Bazen böyle denizin çekildiğini görüyoruz. Bu sefer daha çok çekilmiş. Doğudaki depremle ilgisi var mı bilmiyoruz. Allah hayırlısını eylesin. Bu arada 2 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıkmış. Bunu doya doya seyrettik. Çok da güzel görüntüsü var” dedi.

2 çocuk babası Mustafa Dirlik de, “ Biz Ören’de oturuyoruz. Arkadaşlarla kumda gezerken denizin suyunun çekildiğini gördük. Bu arada 2 bin 500 yıllık olduğu söylenen antik liman ortaya çıkmış. Depremle alakası olup olmadığını bilmiyoruz, ama endişelendik. İnşallah herhangi bir sıkıntı olmaz” diye konuştu.