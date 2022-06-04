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Balıkesir peş peşe depremlerle sallandı
Balıkesir’de 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.
Çevre 04.06.2022, 03:01
Balıkesir’de 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Balıkesir’in Karesi ilçesi Çaypınar merkez üssü olmak üzere 4.7 şiddetindedeprem meydana geldi.
Gece 01.13’de olan ilk depremin büyüklüğü ise 4.1 idi.