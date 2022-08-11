Balıkesir kraliçe arısı ile de meşhur olacak

Eti, sütü, kuzusu ve kokoreci ile Türkiye’de adını duyuran Balıkesir, artık kraliçe arısı ile de anılacak. Ana arı üretim tesisinde bir yılda üretilen 9 bin kraliçe arı, Balıkesir başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilindeki arıcılara gönderildi.

Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı kırsal Kabakdere Mahallesi yakınlarındaki ana arı üretim tesisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla ana arı yetiştiriciliğinin yanında bal üretilip, arıcılara çeşitli destekler sunuluyor. Tesis sorumlusu Naim Aladağ, bu yıl içinde 9 bin ana arı üretildiğini ve bu rakamın Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu dile getirdi. Tesiste ana arı üretiminin yanı sıra bal üretimi de gerçekleştirdiklerini belirten Aladağ, özellikle hayıt balının kadın hastalıklarını düzene sokma gibi bir etkisi bulunduğuna dikkat çekti.

“Ana arı olmadan kaliteli bal üretimi olmaz”

Öncelikli amaçlarının üreticiye faydalı olabilmek için ana arı üretmek olduğunu belirten Aladağ, "Bir kovan için en önemli done ana arıdır. Ana arı olmadıktan sonra kaliteli bal üretimi yapılamaz” diye konuştu.

Tesiste bu yıl 9 bin ana arı üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Naim Aladağ, bölgede arıcılık yapan tüm üreticilere başvurmaları halinde ücretsiz olarak ana arıları dağıttıklarını ifade etti.

“Türkiye’de bal üretiminde beşinci sıradayız”

Balıkesir genelindeki bal üretimi hakkında da bilgi veren Aladağ, “Balıkesir ili olarak tamamen arıcılık konusunda çok iyi durumdayız. Türkiye’de arıcılık alanında ilk sıralarda yer alıyoruz ve ilk 5 içerisine girmekteyiz. Ama doğa şartlarına göre bal üretiminde artmalar veya eksilmeler olmaktadır. Ama Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimize ana arı takviyesi yaparak hem kolonilerin artmasına faydalı oluyoruz hem de bal üretiminin daha kaliteli ve fazla olması için bu çalışmaları yapmaktayız. Biz alanda arıcılarımızın ne ihtiyacı varsa çalışmalarımızı o yöne eğiliyoruz. Mesela bu sene 3 bin civarında arı kovanı dağıtıyoruz. Geçen sene 2 bin küsur arı kovanı dağıtmıştık, bu sene arıcılarımızla yeni tekniklerle yaptırdığımız kovanları buluşturacağız” dedi.

“Balıkesir florası zengin”

Tesiste aynı zamanda bal ürettiklerini de kaydeden Aladağ, “Balıkesir’in florası çok zengin. Diğer iller bizden daha ileride veya çok bal üretseler bile bizim kadar bal çeşidi üretemiyorlar. Balıkesir bölgesinde meşeden kestaneye, ıhlamurdan hayıta, çamdan bahar balına kadar her türlü floramız mevcut olduğu için çok çeşitli ballar üretiyoruz ve bunlar da gerçekten halkımız tarafından sevilip takdir ediliyor” diye konuştu.

Hayıt balı hakkında da bilgi veren Aladağ, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak üretmiş olduğumuz kraliçe arıları vererek alanımızda çeşitli balların üretilmesine faydamız dokunuyor. Bunlardan en önemlilerinden birisi, bizim de değer verdiğimiz hayıt balıdır. Hayıt balı eski zamanlardan beri kadın doktoru olarak geçmektedir. Bu balı sadece kadınların kullanması tavsiye edilmektedir. Hayıt balı bayan metabolizması içerisini tamamen dengeleyici ve rahatlatıcı bir faydası olduğu bilinmektedir. Bizim bölgemizde hayıt bol miktarda olduğu için bizim Balıkesir bölgemizin önemli ürünlerinden birisidir. Hayıt balının halk arasında en büyük faydası olarak kadınların genelde idrar yollarındaki sorunlarını çözdüğünü ve çikolata kistleri denen kistleri tedavi ettiği inanılıyor ve bizden yoğun bir şekilde talep ediliyor” ifadelerini kullandı.

Arıları öpen adam

Öte yandan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Arı Üretme Tesisi çalışanlarından Hakan Eser arılarla ayrı bir bağ kuruyor. Uzun zamandır arıcılık işiyle uğraşan Eser’in kovandaki arıları öpmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Bugüne kadar birçok kez arının soktuğu Hakan Eser, arı sokmasının şifa olduğunu belirtti.