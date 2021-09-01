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Balıkçılara fırtına uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun’da 3 Eylül Cuma günü beklenen fırtınaya karşı balıkçı ve tekne sahibi vatandaşları uyardı.

Çevre 01.09.2021, 14:30
Balıkçılara fırtına uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun’da 3 Eylül Cuma günü beklenen fırtınaya karşı balıkçı ve tekne sahibi vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Rüzgarın yarın (02 Eylül Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Samsun deniz sahasında batı ve kuzeybatı yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtınalı şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Balıkçı ve tekne sahibi vatandaşlarımızın yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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