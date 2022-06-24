Balıkçılara Akdeniz fokundan tatlı sürpriz

Mersin’in Erdemli ilçesinde balıkçı barınağına nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan ’Akdeniz foku’ geldi. Balıkçılar foku, fok ise balıkçıları bir süre izledikten sonra gözlerden kayboldu.

Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan ’Kırmızı listede’ nesli kritik derecede tükenme tehlikesi altına olduğu için koruma altına olan ’Akdeniz Foku’ zaman zaman Akdeniz’e 321 kilometrelik kıyı şeridi olan Mersin’de görülüyor. Mersin’in Erdemli ilçesinde bulunan balıkçı barınağında da Akdeniz foku sürprizi yaşandı. En son 3 yıl önce barınak çevresinde görülen Akdeniz foku, bu kez barınağa gelerek teknelerin arasından hazırlıklarını sürdüren balıkçıları izledi. Balıkçılarda hem foku izledi hem de cep telefonları ile kayıt altına aldı. Bir süre bölgede kalan fok daha sonra suyun derinliklerine dalarak gözlerden kayboldu.

Akdeniz fokunu gören genç kaptanlardan Yasin Sakın," Sezon kapalı olduğu için bakım onarım yapıyorduk, bir misafirle karşılaştık o da Akdeniz foku. Sevimli bir o kadar meraklı ve korkutucu. Şiddetli nefes aldığı için haberimiz yokken ürkütüyor bizi ama tekrar gelsin isteriz" dedi.