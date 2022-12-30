Balıkçılar Beyşehir Gölü kıyısında kar ve yağmur için dua etti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kış mevsiminin gelmesine rağmen bölgeye düşmeyen yağmur ve kar nedeniyle göl kenarında bir araya gelen balıkçılar yağış için dua etti.

Tarihi Taşköprü önündeki balıkçı limanında Beyşehirli balıkçı esnaflarından Hasan Katmerci tarafından Cuma namazının ardından gerçekleştirilen duaya Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özber, Beyşehir Birliği, Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, oda ve derneklerin başkan ve temsilcileri, balıkçılar ile vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından yapılan duada kar ve yağmur yağması için dua edildi. Beyşehirli balıkçı esnafı Hasan Katmerci, yaptıkları dua programına katılan herkese teşekkür etti. Beyşehir’de yıllardır hayvancılık ve balıkçılık yaptıklarını anlatan Hasan Katmerci, “Bol yağmur, kar istemek için bir araya geldik. Otlar ve ekinler kurudu, göl susuz kaldı. Biz yıllarca ekmek yedik Beyşehir Gölü’nden. Yaratandan istemek lazım, biz de bu niyetle eşimizle, dostumuzla, amirimizle hep beraber olalım diye içimizden geldi. Katılan herkesten Allah razı olsun. Bu iş sırf Allah rızası için. Bu gölümüzü koruyalım, toprağımızı koruyalım, Beyşehirimiz’i koruyalım. Çünkü milli servet, bacasız fabrika. Bu nimetten faydalanmak lazım, bu gölün bitmesini istemiyoruz. Beyşehir’in bitmesini istemiyoruz. Beyşehir Gölü olmazsa Beyşehir olmaz, bizim duamız bu göl için, Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise, şehrin tüm balıkçılarıyla dua etmek için göl kenarında bir araya geldiklerini anlatarak, “Bugün hocamızın duasıyla şehrimizin balıkçılarıyla birlikte Hasan Katmerci kardeşimin yaptığı organizasyonla Beyşehir Gölü’ne yağmur duası yaptık. Aslında kar duasına döndü bu iş. İşin aslı bu, hep söylediğimiz bir şey var, bu Beyşehir Gölü dünyanın en güzel göllerinden biri. Suyunun içilebilir niteliği olan birçok göl değil, çok az göllerden bir tanesinin kenarındayız. Biz dedelerimizden bu gölü miras almışız, ecdadımızdan bu güne kalmış. Geçen sene kar yükümüz güzeldi, evvelki sene kar yağışlarımız güzeldi. Ama bu sene 1,5 ay gecikme oldu kar yağışında. Geçen sene 19 Aralık’ta yağmıştı, 60 santimetreye varan karlar vardı. Bugün burada, hem Beyşehir Gölü’nün bereketini hem şehrimizin simgesi olan dünyanın ender gölünden biri olan Beyşehir Gölü’nü unutmasınlar diye bir etkinlik düzenledi balıkçı kardeşlerim. Onların bu duasına katıldık. Dualarımızın kabulünü niyaz ediyoruz” şeklinde konuştu.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özber de, balıkçı esnafının sayesinde Beyşehir Gölü’ne karşı olan manevi sorumluluklardan birisini yerine getirdiklerini belirterek, “Tabii resmi kurumlar olarak bizlerin, belediyelerin, denetimle ilgili kurumların gölümüze maddi sorumlulukları var. Maddi sorumluluklarından kastım; suyumuzun korunması, su seviyesinin korunması, gölümüzdeki balık florasının korunması gibi sorumluluklarımız var. Maddi ve manevi sorumluluklarımız var. Bugün de balıkçı esnafımızın sayesinde manevi sorumluluklarımızdan bir tanesini yerine getirdik. Bu vesileyle tüm balıkçı esnafımıza bereketli kazançlar hayırlı işler diliyorum” dedi.

Beyşehir Birliği, Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan da, Beyşehir Gölü’nün yaşanan kuraklık nedeniyle kuruduğuna dikkat çekerek, “Yağan kara, yağmura ihtiyacımız var. Allah’ım çok versin inşallah. Herkesin duasını Allah kabul etsin. İnşallah balıkçılarımızın balıkları fazla olsun, karımız, yağmurumuz fazla olsun. Cenab-ı Allah bolluk bereket versin inşallah” diye konuştu.