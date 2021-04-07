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Balıkçı ağlarına takılan caretta caretta sahile ölü olarak vurdu

Antalya’nın Serik ilçesinde balıkçı ağlarına takılan caretta caretta kaplumbağa, kurtulamadığı ağlar yüzünden sahile ölü olarak vurdu.

Çevre 07.04.2021, 17:58
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Balıkçı ağlarına takılan caretta caretta sahile ölü olarak vurdu

Antalya’nın Serik ilçesinde balıkçı ağlarına takılan caretta caretta kaplumbağa, kurtulamadığı ağlar yüzünden sahile ölü olarak vurdu.

Nesilleri tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan caretta caretta kaplumbağalarının ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Serik ilçesine bağlı Boğazkent Sahili’nde çevrede bulunan vatandaşlar sahile vurmuş ölü bir caretta caretta kaplumbağa buldu. Vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen yetkililer, caretta caretta kaplumbağanın, etrafını saran balıkçı ağlarından kurtulamayarak telef olduğunu tespit etti. Yapılan kontroller sonrası caretta caretta belediye ekipleri tarafından sahilden alındı.
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