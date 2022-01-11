Balık tezgahlarında hamsi sıkıntısı

Bu sezon fiyatı artan hamsi, hem tüketiciyi hem de balıkçıyı üzerken tezgahlarda da azaldı.

Erdek’te balıkçı tezgahları çeşit çeşit balıklarla dolarken, tüketiciler tezgahlarda hamsi bulamıyor. Marmara ve Karadeniz’de deniz suyunun soğumasıyla birlikte hamsi denizlerimizi terk ederken, balıkçılar ve tüketiciler umudunu Gürcistan’dan gelecek hamsi balığına bağladı.

Balıkçı tezgahlarında istavritin kilosu 25 lira, kolyos 40 lira, levrek 100 lira, çupra 90 lira, barbun 100 lira, karides 70 lira ve az da olsa tezgahları süsleyen fener balığı 100 liradan satılıyor.

Diğer yandan balıkçıların ağlarına takılan köpek balığı yavrusu ise 250 liraya satıldı. Erdekli balıkçılardan Ali Kaplan, bu yıl hamsinin istenilen bolluğa ulaşmadığını dile getirirken, "Hamsi bir gün bol oluyor bir gün az. Az çıkmasıyla hamsinin fiyatı üzerine koyuyor" dedi.