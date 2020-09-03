Balık ölümlerinin nedeni oksijen yetersizliği
BARTIN IRMAĞI’NIN KOCANAZ ÇAYI KOLUNDA YAŞANAN BALIK ÖLÜMLERİNE İLİŞKİN BARTIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNCE İNCELEME BAŞLATILDI. IRMAK HATTINDA DEŞARJA RASTLANMADIĞI, BALIK ÖLÜMLERİNİN SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ NEDENİYLE OKSİJEN YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ.
Bartın Irmağı’nın Kocanaz Çayı kolunda yaşanan balık ölümlerine ilişkin Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı. Irmak hattında deşarja rastlanmadığı, balık ölümlerinin su seviyesinin düşmesi nedeniyle oksijen yetersizliğinden kaynaklı olduğunun değerlendirildiği belirtildi.
Bartın Irmağı’nın Kocanaz Çayı kolunda yüzlerce balığın telef olarak kıyıya vurması üzerine Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı. Su yüzeyinde ve ırmağın çekilmiş bölgelerinde ölü balıkların bulunması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda Kocanaz Çayı hattı boyunca yapılan incelemelerde herhangi bir deşarja ve renk değişimine rastlanmadığı, hat boyunca ırmak akış hızının durağan olduğu, su yatağının 8-10 metre arasında çekilmiş olduğu tespit edildi. Balık ölümlerinin ise mevsimsel koşullar itibarıyla yağış miktarının azalması, ırmakta su seviyesinin düşmesi nedeniyle oksijen yetersizliğinden kaynaklı olduğu değerlendirildi.
Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “02/09/2020 tarihinde saat 11.00 – 12.00 saatleri arasında Müdürlüğümüz personelince Kemerköprü mevkii Bartın ırmak hattında inceleme yapılmıştır. Tüm hat boyunca ırmak akış hızının durağan ve çok yavaş olduğu, su yüksekliğinin az olduğu, ırmak yatağının 8-10 metre arasında çekilmiş olduğu, ırmakta renk değişikliği olmadığı ve doğal renginde aktığı, söz konusu alanda herhangi bir deşarja rastlanmadığı, su içinde balıkların yüzmekte olduğu, Kemerköprü mevkiinde su yüzeyinde ve ırmağın çekilmiş bölgelerinde ölü balıkların bulunduğu görülmüştür. Mevsimsel koşullar itibarıyla yağış miktarının azalması, ırmakta su seviyesinin düşmesi nedeniyle oksijen yetersizliğinden kaynaklı balık ölümlerinin gerçekleştiği değerlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.
|İmsak
|04:56
|Güneş
|06:26
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:47
|Akşam
|19:41
|Yatsı
|21:05
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25