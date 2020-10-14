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Balık için Karadeniz’e açıldılar ağa takılanı görünce şaşkına döndüler

BELGESEL KANALLARINDA İZLENEN MAVİ YENGEÇ AKÇAKOCA SAHİLİNDE YAKALANDI.

Çevre 14.10.2020, 14:04
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Balık için Karadeniz’e açıldılar ağa takılanı görünce şaşkına döndüler

Düzce’nin Akçakoca ilçesinden Karadeniz’e av için açılan balıkçıların ağına 15 cm uzunluğunda mavi yengeç takıldı. Balıkçı tezgahında sergilenen dev yengeç görenleri şaşırtıyor.

Akçakocalı balıkçılar, av için açıldıkları Karadeniz’de ağlarına takılan ve belgesel kanallarında görmeye alışık oldukları mavi yengeci görünce şaşkına döndüler. 15 cm çapındaki mavi yengeci balıkların arasından alan balıkçılar, kıyıya döndü. Yaklaşık 1 kilo ağırlığında olan mavi yengeci balıklarla birlikte kıyıya çıkaran balıkçılar, yengeci balık tezgahında sergilemeye başladı. Yıllar önce birkaç kez daha yakaladıkları yengece müşterilerin ilgi gösterdiğini söyleyen Ferhat Birinci adlı balıkçı, "Uzun zamandır mavi yengece rastlamadık. Ancak biz balıkçılar tezgahlarda süs olarak kullanıyoruz. Ticari boyutunu bilmiyoruz" dedi.

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