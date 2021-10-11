Bal ormanları yaygınlaşıyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bal üretim merkezi olma yolunda ilk adım atıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde Mustafakemalpaşa’nın ilk bal ormanı Lütfiye Mahallesi’nde kuruldu. Arıcıların yeni adresi olan Lütfiye Mahallesi’nde 67 hetkar orman alanında 1400 kovan kapasiteli 12 arı konaklama yeri, arıcı konaklama istasyonları, su deposu, arılar için su havuzu ve güvenlik amacıyla kamera sistemi tesis edildi. Bal ormanında ayrıca, çiçeklenme sezonunu uzatmak ve aynı zamanda yöre halkına ek iş imkânı sağlamak maksadıyla lavanta, biberiye, yalancı akasya, ıhlamur, fıstıkçamı, ceviz ve badem türlerinde 36 bin tıbbî ve aromatik fidan dikildi.

Hacıali ve Güller mahallelerini kapsayan çamlık alanda bal ormanı kurulmasını isteyen arıcıların talebi de olumlu karşılık buldu. Bölgedeki iklim koşulları ve flora zenginliğini fırsat bilen kovan sahipleri, çam ormanından bu yıl 10 ton bal üretimi gerçekleştirdi.

Arıcılara daha iyi hizmet vermek ve kaliteli bal üretimini artırmak amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2022 yılı içerisinde Hacıali-Güller ve Çaltılıbük mahallelerine de bal ormanları kurulacağı bildirildi.